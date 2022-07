Tristeza: Morena Rial perdió su embarazo y lo contó en redes

La hija del periodista Jorge Rial, Morena, contó en redes sociales que, finalmente, perdió su embarazo de unas veinte semanas y debió ser asistida por personal médico.

A través de Instagram, la joven reveló que atraviesa «los peores días de mi vida. La pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir». Contó también que pensaba que «todo iba bien y de golpe todo se derrumba«.

Este era el segundo embarazo de Morena junto a su pareja Maxi Bertorello, ya que la chica ya es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni.

«Me esta costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar. Y a vos mi vida, que decirte. Estés donde estés, te voy a extrañar, todos los días«, concluyó la chica.

Por su parte, también Bertorello hizo su propio descargo sobre el sensible tema en redes sociales. «Solo puedo decir que estamos destrozados. No estamos en condiciones de dar declaraciones ninguno de los dos por ahora» concluyó la pareja de Morena.

La hija de Rial había contado, a mediados de abril, que cursaba su segundo embarazo. «Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí«, reveló.