Tuli Acosta rompió el silencio tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra

Luego de que se confirmara la separación de La Joaqui y Luck Ra, la bailarina Tuli Acosta habló por primera vez sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el cantante. Qué dijo y cómo respondió a las versiones que circularon en los últimos días.

Tras confirmarse la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta decidió romper el silencio luego de que en redes sociales y algunos programas de espectáculos comenzaran a señalarla como la supuesta tercera en discordia en la relación.

Aunque ambos artistas eligieron transitar la separación con bajo perfil, distintas publicaciones en redes sociales dejaron entrever que atravesaban un momento difícil. Finalmente, fue La Joaqui quien confirmó el final de la relación y rechazó de manera contundente las versiones que hablaban de una infidelidad.

Durante un streaming, la cantante aseguró que la ruptura no fue culpa de ninguna otra persona, sino de cuestiones propias de la pareja. Además, remarcó que nunca hubo terceros en discordia ni escenas de celos y definió la relación como «la más sana del mundo», aunque reconoció que le estaba costando mucho aceptar la separación.

Con ese mensaje, la artista pidió que dejaran de responsabilizar a otras personas por el final del vínculo.

Las versiones que vincularon a Tuli Acosta con Luck Ra

A pesar de las declaraciones de La Joaqui, Pepe Ochoa, panelista de LAM, insistió con la versión de que la separación habría estado atravesada por celos relacionados con la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta.

Según explicó, había distintas situaciones que despertaban sospechas en el entorno de la pareja. Como ejemplo, mencionó que La Joaqui se había comprado un termo con flores y que poco tiempo después Tuli apareció con uno igual. También sostuvo que, en algunas oportunidades, Luck Ra compartía en sus redes una foto de un paisaje dedicada a La Joaqui y, horas más tarde, Tuli publicaba una imagen similar, aunque sin el mismo mensaje.

Mientras tanto, en redes sociales cientos de usuarios debatieron sobre el tema. Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, la amistad entre la bailarina y el cantante existe desde hace varios años, incluso antes de que él iniciara su relación con La Joaqui.

Qué dijo Tuli Acosta sobre los rumores

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que se comunicó directamente con Tuli Acosta, quien negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con Luck Ra y dejó en claro que no tiene intención de alimentar la polémica.

Según contó el conductor, la bailarina le respondió que prefería que se hablara de temas más importantes, como el tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso, y no de su nombre vinculado a la separación.

Además, explicó que no quería hacer declaraciones públicas porque consideraba que eso solo contribuiría a agrandar el conflicto mediático.

De acuerdo con el relato de De Brito, Tuli también fue categórica al desmentir cualquier romance con el cuartetero. Aseguró que nunca tuvo nada con Luck Ra y que él sigue siendo su amigo, tal como lo fue desde que se conocieron.

La conversación de Tuli Acosta con La Joaqui

Ángel de Brito también contó que, cuando comenzaron a circular las versiones sobre una supuesta infidelidad, Tuli Acosta decidió comunicarse tanto con Luck Ra como con La Joaqui para aclarar la situación.

Según explicó el conductor, la bailarina le dijo que habla con frecuencia con el cantante porque mantienen una amistad desde hace años y que también llamó a La Joaqui para evitar malos entendidos.

Siempre de acuerdo con el relato de De Brito, la cantante le respondió que estaba todo bien. Además, Tuli aseguró que La Joaqui nunca la insultó, ni la enfrentó, ni le hizo escenas de celos, desmintiendo así las versiones que hablaban de un conflicto entre ambas.ui donde quedaron en buenos términos: «Me dice: ‘Yo con Luck Ra no tuve nada. Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, toda esta historia, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a la Joaqui. Le digo: ‘¿Y te contestó?’ ¿Qué te dijo?’ Me dijo: ‘No, me dijo que todo bien’. Le digo: ‘¿Pero alguna vez te bardeó? ¿Te hizo escenas de celos?’. ‘Nunca‘, me dijo».