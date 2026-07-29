La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra con un contundente gesto en redes: qué pasó entre los cantantes

Después de varios días de rumores, La Joaqui confirmó que su relación con Luck Ra llegó a su fin. La cantante eligió sus historias de Instagram para comunicar la noticia y aclarar los motivos de la separación, luego de que distintas versiones sobre la pareja cobraran fuerza en los programas de espectáculos y en las redes sociales.

Las especulaciones habían comenzado semanas atrás, cuando el panelista Pepe Ochoa aseguró que ambos atraviesan una crisis desde hacía más de un mes. Según explicó, el distanciamiento estaría relacionado con proyectos de vida diferentes y no con un conflicto puntual.

El comunicado con el que La Joaqui confirmó la separación

Para poner fin a las versiones, la artista publicó un mensaje en el que explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y en buenos términos.

«Queremos comunicar antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin«, escribió al comienzo del comunicado.

Luego, aclaró que la ruptura no estuvo vinculada a infidelidades, desamor ni problemas familiares. «Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento», expresó. También explicó que ambos transitan etapas diferentes y que eso los llevó a tomar caminos separados, aunque aseguró que se llevan «los mejores recuerdos y el aprendizaje» de la relación.

En el mismo mensaje, La Joaqui agradeció el cariño que recibieron durante el noviazgo y pidió respeto por la intimidad de ambos mientras atraviesan este momento. Además, solicitó a los medios «piedad mediática» para poder vivir el duelo por la separación «con el menor dolor posible».

Los mensajes que habían alimentado los rumores

Antes de la confirmación oficial, tanto La Joaqui como Luck Ra habían compartido publicaciones en sus redes sociales que despertaron todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

Uno de los posteos que más repercusión tuvo fue el de Luck Ra, quien escribió: «Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar». La frase fue leída por muchos usuarios como una referencia al final de la relación.

Por su parte, La Joaqui publicó videos acompañados por canciones de desamor. Ante quienes interpretaron esas publicaciones como indirectas hacia el cantante cordobés, respondió con una frase que rápidamente se viralizó: «Nunca indirecta, siempre temazo».

Una relación que comenzó en 2024

La Joaqui y Luck Ra hicieron pública su relación en 2024 y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la escena musical argentina.

Durante estos dos años compartieron viajes, proyectos y numerosas apariciones en redes sociales. Incluso, cuando Luck Ra participó como coach de La Voz Argentina, la cantante lo acompañó como asesora en una de las etapas del programa.

En distintas entrevistas también hablaron del vínculo que los unía. La Joaqui solía referirse al cantante como «su marido» de manera afectuosa, mientras que él expresaba su deseo de grabar una canción junto a ella y aseguraba que debía ser «el mejor tema de la historia».

Con el comunicado publicado este martes, la artista puso fin a las especulaciones y confirmó oficialmente el cierre de una de las relaciones más populares de la música argentina.