Lionel Messi tuvo un gesto con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu por la fake news sobre su papá

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue uno de los episodios más polémicos que dejó el Mundial 2026. La información fue difundida por Florencia Peña durante su programa en Luzu TV, pero pocos minutos después fue desmentida por la familia del capitán de la Selección argentina.

El error provocó una fuerte repercusión en redes sociales y terminó con la salida de la actriz del canal por decisión de Nico Occhiato, fundador de la plataforma de streaming.

En medio del escándalo, comenzaron a circular versiones que aseguraban que la relación entre Occhiato y Messi había quedado completamente rota, ya que el entorno del futbolista no había tomado bien la difusión de la noticia falsa.

La disculpa de Nico Occhiato a Lionel Messi

Tiempo después de la polémica, Nico Occhiato reveló que se había comunicado personalmente con Lionel Messi para pedirle disculpas por lo sucedido. Aunque evitó contar el contenido de esa conversación, aseguró que todo había quedado aclarado y que no existían resentimientos entre ambos.

El conductor también remarcó que pudo continuar con normalidad la cobertura del Mundial 2026 y acompañó a la Selección argentina durante distintos momentos del torneo, lo que ya dejaba entrever que la relación con el entorno del capitán no estaba quebrada.

Mientras tanto, el conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV siguió otro camino. Tras ser desvinculada del canal, trascendió que la actriz impulsó una demanda millonaria contra Occhiato. Sin embargo, la causa no prosperó en la Justicia y, según trascendió, ambas partes llegaron a un acuerdo, aunque por ahora la conductora no regresará a la señal.

El gesto de Messi que despejó las dudas

Luego de varias semanas sin hacer referencias públicas al tema, Lionel Messi volvió a sorprender con un gesto en redes sociales que muchos interpretaron como el cierre definitivo de la polémica.

Mientras algunos usuarios sostenían que el rosarino había dejado de seguir tanto a Luzu TV como a Nico Occhiato, el capitán reaccionó con un «Me gusta» a un video publicado por Nadie Dice Nada, el programa insignia del canal.

El clip, que muestra al equipo realizando un doblaje humorístico sobre un guion ficticio, se volvió viral y acumuló millones de reproducciones. Entre las miles de interacciones apareció el «like» de Messi, algo que no había ocurrido desde que estalló el escándalo por la fake news sobre su padre.

La cuenta @cmdeluzu compartió una captura de esa interacción y la destacó en redes sociales. Para muchos seguidores, el gesto terminó de confirmar la versión que siempre sostuvo Occhiato: que el supuesto enfrentamiento con el capitán había sido mucho más un rumor mediático que una pelea real.

Sin emitir declaraciones, Messi dejó una señal pública que fue interpretada como una muestra de respaldo hacia Nico Occhiato y Luzu TV, dando por superado uno de los episodios más comentados que atravesó el canal durante el Mundial 2026.