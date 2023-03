Un inspector de tránsito de Tucumán golpeó a un taxista que lo empujó y lo suspendieron

En medio de una discusión en la calle, un inspector de tránsito de Tucumán le dio un fuerte golpe en la cara a un taxista que lo había empujado y el video se viralizó en las redes sociales.

El agente, identificado como Emiliano Nasul, también practica boxeo. Lo suspendieron y le iniciaron un sumario. No descartan que pueda perder su trabajo.

“El taxi estaba estacionado en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Por lo que el inspector le indica que tiene que llevar el taxi al corralón”, relató el subsecretario de Tránsito Enrique Romero, en dialogo con el diario La Gaceta.

Tucumán: Un inspector de Tránsito noqueó a un taxista de una trompada. Ocurrió en Santa Fé, entre Laprida y Virgen de la Merced, en la capital tucumana. El empleado público practica boxeo, según trascendió. pic.twitter.com/P1d8LNelGb — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) March 7, 2023

Luego, de acuerdo a este relato, «el taxista se baja del rodado, tira de la moto al inspector y le arrebata la documentación”. En el video que se viralizó en redes solo se llega a ver el golpe del agente.

“Solo quiero pedir disculpas. Me sentí desbordado por la situación. Este hombre (por el taxista) me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi HT, mi casco y mi documentación”, señaló el inspector. “Me asusté porque se me venía muy encima. No justifico mi accionar, pero estaba asustado”, agregó.

El taxista, al que le sangraba la nariz, quedó tendido en el suelo luego del golpe. Algunos vecinos se acercaron e increparon al agente por su accionar.