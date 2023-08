Un periodista de Uruguay explotó contra Dady Brieva, luego de sus controvertidas declaraciones

A causa de unas polémicas declaraciones, la visita de Dady Brieva a Uruguay con motivo de una gira terminó en escándalo y se vio obligado a suspender sus funciones en medio de las críticas. Ahora fue un periodista local quien estalló de furia contra el humorista argentino y lo tildó de «peroncho mugriento«, además de otros calificativos.

“Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, había dicho el actor y cómico, en referencia al presunto aprovechamiento económico de Uruguay a la compleja situación de Argentina.

De inmediato, sus expresiones generaron una ola de críticas y repudios en el país oriental, que en las últimas horas sumó al periodista uruguayo Esteban Héctor Queimada Cepeda.

Durante su programa, el conductor calificó al ex Midachi de «peronista, peroncho mugriento, kirchnerista» y le reprochó que «él y toda la mugre que hizo mierda a la Argentina ahora la intenta traer«.

Las críticas del periodista, originadas por las declaraciones anteriores de Brieva, apuntaron a su conocida simpatía por el kirchnerismo, de la que ha hecho mella durante los últimos años.

“Uruguay te recibe bien, y te venís acá a una casa ajena como un viejo hijo de mil a cagar arriba de la mesa de todos los uruguayos. Entonces, ¿sabés qué? La gente no tendría que ni siquiera mirarte ni escucharte, hermano”, siguió Queimada Cepeda, contra las posturas políticas de Dady.

Además, aseguró que su accionar fue una «falta de respeto» y lo tildó de «mugriento y peroncho berreta«, que intenta «justificar lo injustificable«. «Dady Brieva, te mandamos un abrazo todos los uruguayos», finalizó, con tono irónico.

Un periodista de Uruguay explotó contra Dady Brieva: las declaraciones de la polémica

Entrevistado por Orlando Petinatti para el programa Malos Pensamientos, el humorista y conductor dijo que los uruguayos se benefician de la situación económica de la Argentina: “Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”.

“Allá (por Argentina) te conocen porque está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro, van a la farmacia y se vienen…No muerdan el brazo a quién les da de comer”, le dijo Dady al conductor uruguayo, generando un momento tenso en la entrevista.

“¿A quién le tenemos que agradecer? A vos que dijiste ‘Ojalá nos vaya mal’”, le contestó Petinatti. Pero Brieva explicó: “Eso fue lo único que dije enojado, después lo demás es toda fake. ¿Y sabés por qué lo dije? Porque cuando fuimos a PH con Midachi, Miguel empezó a hablar de la corrupción y yo le había dicho que fuéramos para vender entradas y que no se meta en ese quilombo porque me iba a dejar como un boludo a mí”.

“Cuando Andy (Kuznetsoff) le pregunta y él empieza hablar de la corrupción cuando habíamos quedado en otra cosa, me saltó la chaveta. Mirá que yo peleo bien en la calle porque no me enojo, pero esa vez salté y me llenaron la cara de dedos, no tendría que haberlo dicho”, reconoció.