Una dolorosa frase de Tini Stoessel habría disparado una discusión con Rodrigo De Paul

Si bien parecía que la relación avanzaba con tranquilidad entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, luego de las turbulentas revelaciones que se conocieron en torno a la disputa entre el jugador y su expareja Camila Homs, los rumores indican que el romance entre ambos se habría complicado.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, en su edición de Mitre Live, la cantante argentina no habría tomado bien la visita de Camila Homs a España, país al que llegará en los próximos días para que sus hijos puedan ser recibidos por Rodrigo De Paul.

Esta acción habría generado la reacción de Tini, por lo que la popular pareja habría mantenido una discusión. «A tu ex no la quiero en Madrid» le habría advertido la artista al futbolista, por lo que ambos se habrían peleado.

Ante esta fuerte reacción de la cantante, todo indicaría que el malestar por la presencia de Camila Homs en cercanías de De Paul vendría desde hace tiempo. Es que la modelo nunca pisó Qatar con sus hijos, sede del Mundial 2022 en el que se consagró la Selección Argentina.

“De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España” concluyó Etchegoyen, al contar cómo sigue el itinerario previsto por la modelo y su familia.

La emoción de Tini por su nuevo disco «Cupido»

En medio del éxito que despertó Muñecas, el nuevo hit de Tini Stoessel, la artista no pudo evitar emocionarse durante una entrevista con Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, de Antena 3.

Todo comenzó cuando pasaron en el estudio la canción de Tini y Pablo hizo un anuncio inesperado: «Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido«, lanzó. A lo que la cantante se tapó la boca con a mano: «¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía».

«Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más», añadió. En la entrevista, Tini dejó fluir sus emociones y cerró, muy movilizada: «¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné! El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona».