Usher habló de P. Diddy y lo definió como “legado” pese a su condena

El cantante estadounidense Usher Raymond habló por primera vez sobre su vínculo con el rapero y empresario Sean “P. Diddy” Combs, quien actualmente cumple una condena de 4 años de prisión por causas vinculadas al transporte de personas para ejercer prostitución.

El artista eligió no centrarse en los escándalos judiciales y, en cambio, destacó el impacto cultural y empresarial de Combs en Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad afrodescendiente.

Qué dijo Usher sobre P. Diddy en su primera referencia pública

Las declaraciones de Usher se dieron en una entrevista con la revista Forbes, en el segmento The Enterprise Zone, donde repasó su relación con el magnate del hip hop.

“Puede que esto sea un poco controvertido, pero creo que ciertas personas son perseguidas y tal vez no se les reconoce la grandeza que ofrecen. No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue lo que el mundo ha visto”, sostuvo el cantante.

Durante la charla, el nombre de P. Diddy surgió en un juego de asociación de palabras, y Usher no dudó en definirlo con un término contundente: “legado”.

Por qué Usher considera a P. Diddy un “legado”

El artista explicó su postura destacando el rol de Combs como referente en el mundo de los negocios y la cultura.

“No estoy diciendo que todo hombre sea perfecto, pero no puedo dejar de reconocer las valiosas contribuciones que hizo para nosotros como emprendedores negros, hombres de negocios y creadores de cultura”, afirmó.

Además, remarcó que muchas personas se beneficiaron de su visión: “Mucha gente se benefició de lo que él creó, y reconozco eso. Por eso lo veo como un legado”.

El impacto de P. Diddy en el hip hop y la comunidad negra

Usher también recordó el rol de Combs como mentor y figura clave en una etapa donde el hip hop buscaba consolidarse como una industria global.

“Puff fue un mentor, como un profesor muy estricto. En esa época se intentaba demostrar el valor cultural del hip hop, y hoy no podés prender la televisión sin ver su influencia”, señaló.

En ese sentido, destacó la capacidad del productor para convertir la cultura en negocio: “Encontró formas de monetizar la cultura y crear algo que trascendiera lo racial. No era blanco o negro, era verde”, dijo en referencia al dinero.

Usher evitó referirse a las acusaciones contra Combs

A lo largo de la entrevista, el cantante evitó profundizar en las múltiples denuncias y controversias que rodean actualmente a P. Diddy.

Sin embargo, dejó una reflexión final sobre su figura: “Pongo respeto en su nombre porque lo que aprendí como hombre de negocios fue gracias a verlo a él. Hay pruebas y dificultades que vienen con el éxito y el poder”, concluyó.

Las declaraciones de Usher reavivan el debate sobre el legado de Sean Combs, en un contexto marcado por su situación judicial y las críticas que enfrenta a nivel internacional.