Valentina Cervantes contó cómo fue su separación con Enzo Fernández: «Fue un balde de agua fría»

Luego de varias semanas de su separación con el futbolista Enzo Fernández, la joven Valentina Cervantes quien ya se ganó el corazón del público, contó cómo sintió la ruptura y cuál es su situación actual con el padre de sus dos hijitos.

De regreso en la Argentina, Cervantes dio más detalles inéditos de su separación con el jugador de la Selección. En una charla al aire con Ángel de Brito, la influencer aseguró: «Yo lo estoy viviendo bien y me lo tomé bien. Más que nada para ir por un lado sano porque los dos somos muy tranquilos y cuando él me lo dijo yo acepté su decisión y es algo que hago hasta el día de hoy».

Valentina contó que desde que Fernández decidió terminar con la relación, ella regresó a vivir a Buenos Aires mientras tanto el jugador sigue en Inglaterra para continuar su carrera. La posibilidad de que la joven permaneciera en su antigua casa junto a sus dos hijos -Olivia y Benjamín- estuvo, pero la joven eligió regresar al país para estar cerca de su familia.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus dos hijitos.

Haciendo referencia a la distancia, destacó que el futbolista es un padre presente y contó: «Dice que los extraña un montón, pero yo cuando pueda se los voy a ir llevando. Ahora, con el tema de las fiestas: una la van a pasar conmigo y otra con él. Se van a quedar un tiempo con él y después los voy a ir a buscar«.

Tras esto explicó que mantienen una buena relación y comunicación constante con Enzo, incluso hacen hasta videollamadas. «Me pasa que, a veces, escucho a la gente pedirme que le saque todo, pero no es así porque él también fue mi compañero en su momento y lo quiero un montón. Y también lo respeto por eso. Yo quiero que le vaya bien y tenga éxito», agregó.

Valentina contó cómo reaccionó a la decisión de Fernández

La influencer reiteró que está transitando bien la separación e incluso destacó que no necesitó ir a terapia para afrontarla, señaló que «cada día que pasa, va sanando».

Recordó que cuando surgió la conversación que le dio fin a su noviazgo de años «fue como un balde de agua fría», pero indicó que «si él no quería estar más, tampoco me iba a quedar ahí encadenada».

«A mí me pasa esto de que no me apego«, agregó. Por su parte comentó los comienzos de su vínculo con Enzo y contó que al principio no tenían nada, pero con el tiempo fueron descubriendo cosas que los ayudó a avanzar como pareja y reiteró que si bien están separados, ella le guarda un gran cariño sin rencor.

Sobre la posibilidad de abrirle las puertas a un nuevo amor, Valentina dijo que no está cerrada nuevas relaciones y expresó: «A mí me gustaría. Yo soy renoviera. Nunca estuve sola«.