Cómo fue la charla que tuvo Enzo Fernández con Valentina Cervantes para darle fin a la relación 

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes sigue dando que hablar en las redes sociales. Son diversos los rumores que circulan alrededor del jugador de la Selección Argentina: en un principio el nombre de su exmujer empieza a hacerse más conocido, como también los nombres de las influencers Sasha Ferro y Romina Malaspina, entre otras.

Por fuera de todos los rumores, Valentina Cervantes decidió contarles detalles de la ruptura a Juli Argenta, una de las panelistas de LAM (América). En la charla, le contó cómo fue el cara a cara con el futbolista del Chelsea y el motivo que lo llevó a tomar esa decisión.

Qué le dijo Enzo Fernández a Valentina Cervantes para terminar la relación

“Hoy hablé con Valentina. Me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio. Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó. En la Selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella”, explicó la periodista.

Luego, expuso las palabras que utilizó el ex River para terminar el vínculo con la madre de sus hijos: “Le comunicó que tiene ganas de hacer su vida solo, tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia. Ella realmente comprende. Me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que dieron en otros programas de que ella encontró cosas”.

Horas después, fue la propia Valentina Cervantes quien se reportó en su cuenta de Instagram. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor. Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, escribió.

La historia de amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El futbolista y la influencer se conocieron en 2018. Ella tenía 16 años y el actual jugador del Chelsea, 17. Aunque los dos vivían en San Martín, el flechazo entre ambos ocurrió cuando coincidieron en Mar del Tuyú durante unas vacaciones en familia.

En una entrevista brindada en Urbana Play durante la Copa América 2024, Valentina contó que la primera cita que tuvo con Enzo fue en un contexto familiar, ya que el mediocampista la había invitado al cumpleaños de su sobrino en una casa quinta.

Más tarde y con la relación mucho más consolidada, decidieron tener un bebé cuando el mediocampista todavía no había debutado en la Primera de River. El 7 de mayo de 2020, en plena pandemia, nació Olivia, su primera hija.