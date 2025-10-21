Valu Cervantes habló de su relación a distancia con Enzo Fernández: “Necesitábamos nuestro espacio”

Valu Cervantes se sinceró sobre su actual relación con Enzo Fernández, reconociendo que actualmente llevan un romance a la distancia. La actual pareja atravesó una breve separación en octubre del año pasado, pero tuvieron una esperada reconciliación en marzo de este año. Los detalles.

Valu Cervantes y su relación a distancia con Enzo Fernández

Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, campeón del mundo, se encuentra viviendo en Argentina por tiempo indefinido, debido a que es parte del elenco de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Mientras que el futbolista reside en Londres, debido a su contrato con el Chelsea Football Club.

En diálogo con Sería Increíble (Olga), la influencer explicó como vive su relación a distancia, tras su pequeño distanciamiento con el futbolista a fines del año pasado.

“¿La relación es a distancia ahora que estás trabajando vos acá?”, preguntó Nati Jota. “Está re bien. Me gusta. Creo que necesitábamos cada uno nuestro espacio”, reconoció Cervantes.

La joven reconoció que durante sus primeros años en pareja con el futbolista, solía poner a su familia en primer lugar, sosteniendo que su rol era acompañar y apoyar al campeón del mundo en su proyecto. Actualmente, su punto de vista cambió, mientras que también encontró un lugar para ella.

“Eso me pasó. Ahora estoy acá… Me re gustaba eso porque era mi familia. Y ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”, expresó.

