La hermana de Lourdes Fernández habló sobre su estado: “Está vulnerable y nos cuesta acercarnos”

En medio de la conmoción por la situación de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, su hermana Ana rompió el silencio y dio detalles sobre cómo se encuentra la cantante.

Ana Fernández, sobre su hermana Lourdes : “No sabíamos si estaba viva, ahora necesitamos que reciba ayuda”

Durante una entrevista televisiva, Ana explicó que Lourdes está siendo acompañada por sus amigas y que la familia mantiene contacto limitado con ella: “Ahora está con las amigas. Mi mamá está preocupada. Ayer la vimos un poco, por suerte está viva”.

La joven reconoció que la familia está atravesando un momento complejo y que resulta difícil acercarse a la artista en estas circunstancias: “Como familia nos cuesta mucho acercarnos. Está totalmente vulnerable”, dijo.

Ana también se refirió a la influencia que su expareja, Leandro García Gómez, ejerce sobre Lourdes, y pidió que la Justicia intervenga: “La verdad es que a él no lo queremos, ni que salga. Queremos que se haga justicia”, afirmó, en referencia al hombre denunciado por violencia de género.

La hermana de la cantante señaló que es muy difícil salir de una relación violenta y reconoció que su hermana no logra dimensionar del todo la situación: “Esperamos que recapacite Lourdes. Es muy difícil salir de ahí, no se reconoce la situación de violencia, creerse una mentira te lleva a lugares súper oscuros”.

Ana agradeció el acompañamiento del entorno artístico y destacó la solidaridad de las integrantes de Bandana, quienes siguen pendientes de su compañera: “Las chicas de Bandana siempre están al pie del cañón”, aseguró.

La familia, en tanto, intenta mantener la calma y confiar en el trabajo de las autoridades: “Se vivió una situación en donde no sabíamos si estaba viva. Por suerte ahora sabemos que sí, pero necesitamos que reciba ayuda y protección”, cerró Ana con la voz entrecortada.