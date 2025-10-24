Lissa Vera: «Tengo miedo del ex de Lourdes porque es vengativo»

Lissa Vera fue clave en la detención de Leandro García Gómez porque se animó a denunciarlo por considerar que Lourdes Fernández corría peligro a su lado.

En diálogo con Puro Show, la integrante de Bandana destacó que «había demasiados indicios de que esto se podía agravar como para quedarme quieta. Ayer hablé con la madre un buen rato sobre lo que pasó en los últimos días y para mí fue el detonante para tomar la decisión, a pesar de Lourdes».

Lissa Vera habló del calvario de Lourdes y pidió protección tras denunciar a su ex pareja

Lissa dijo que tiene miedo de que el ex de Lourdes tome revancha: «Tomé la decisión de hacer a denuncia y también de protegerme a mí misma. Ella odiaba que yo hable de esto, me debe estar odiando en este momento. Tengo miedo, tengo que resguardarme, soy madre de dos hijas».

«Debe tener algunos contactos, sino una persona no anda con dos condenas en suspenso por la calle y se ríe de la policía. Valeria y Virginia (las otras Bandana) también tienen miedo. Valeria me dijo ‘ahora estoy en el radar de este loco'», agregó.

«El 1 de octubre ya lo habían detenido por pegarle a Lourdes . El detonante de su bronca fue que Lowrdez me tiró buena onda en el grupo de trabajo. Cuando escuchó eso, se volvió loco y a raíz de eso, terminó golpeada. Le pegó a ella porque no me puede pegar a mí«, aseguró Lissa.

«Pedí una perimetral porque sé que el tipo es vengativo, rencoroso, me odia y no quiero andar lamentándome cosas, tomo mis recaudos. La risa de él es porque está fuera de sí, se siente impune. Es un tipo que tiene contactos, si no es él, puede mandar a alguien. Si a mí me pasa algo, viene por su lado. Espero que Lourdes se mantenga viva, ella va a tratar de defenderlo con uñas y dientes, pero ya saben la verdad», concluyó Lissa Vera.