Víctor Díaz, el peón rural despedido, volvió a cargar contra su ex patrón: “Estoy tratando que me pague”

Víctor Díaz, el trabajador rural oriundo de Paraguay que conmovió a miles con su historia en redes sociales, volvió a apuntar contra su ex patrón por la falta de pago de la indemnización tras diez años de trabajo en una estancia de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

El joven, que se volvió viral luego de compartir el desgarrador momento en que se despedía de Manchita, su perra y fiel compañera en el campo, suma hoy más de 900.000 seguidores en Instagram, donde este lunes publicó un nuevo video para denunciar la situación que atraviesa.

Qué dijo Víctor Díaz, el peón rural despedido de una estancia de Buenos Aires

“Hay un por ciento de personas nomás que defiende a los patrones, los patrones de maltratadores”, expresó Víctor, agradecido con el apoyo de la mayoría de sus seguidores. Según contó, durante una década trabajó “de lunes a lunes, sin francos ni feriados”, percibiendo un sueldo bajo y sin aportes.

“Cuando yo estaba enfermo, tenía que pagar todo de mi bolsillo y yo nunca me quejaba porque pensaba que estaba bien”, lamentó. Ahora, tras conocer sus derechos laborales, relató que estaba “en negro, sin vacaciones” y que durante años se hizo cargo en soledad de 600 vacas.

Mientras avanza el reclamo judicial acompañado por su abogado, Víctor advirtió: “Si no me paga muestro foto de mi ex patrón y del encargado. Yo quiero nomás que me pague los 10 años que trabajé”.

Pese a todo, se mostró esperanzado en volver a trabajar pronto: “Ojalá que algún día me tropiece con un patrón bueno, que tenga todo bien en regla y que tenga bien a sus empleados”.

Antes de cerrar su mensaje, adelantó que este viernes viajará a Paraguay para reencontrarse con su familia, mientras sigue luchando para cobrar lo que le corresponde por ley.

Inspeccionaron el lugar de trabajo del peón rural despedido e intimaron al empleador por «graves irregularidades»

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires atendieron la situación del trabajador rural Víctor Díaz e intimaron al empleador.

“La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades”, explicaron desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Luego detallaron que habían “Cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y falta de condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y en la vivienda”.

Explicaron que “se intimó al empleador a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad”.

Por último, dejaron los medios de comunicación para denunciar situaciones similares: “si conocés situaciones similares, podés denunciar escribiendo a inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o llamando al 0800-666-2187.