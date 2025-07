La nueva vida del peón rural de San Vicente: ¿Qué pasó tras volverse viral por su despido?

Hace algunos días, Víctor Díaz Miguel, peón rural en San Vicente, fue despedido de la estancia donde trabajaba. Tras una emotiva salida de su puesto y de su fiel perro, la situación desencadenó una inspección urgente de UATRE y el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires. ¿Qué futuro le espera hoy a este trabajador rural bonaerense?

¿Qué pasa con Víctor Díaz Miguel? El peón rural de San Vicente que se quebró al ser despedido del campo

Víctor Díaz Miguel se quedó sin trabajo hace algunos días, el pasado viernes. Su empleador le notificó que lo despedía tras once años, y en las últimas horas el peón rural recibió la carta documento que hace efectivo ese despido.

Su desgarrador llanto en redes sociales, conmovido por su situación y por despedirse de su perro, generó que una cuadrilla del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con acompañamiento de gremios como UATRE, se acercara al campo donde trabajaba Víctor Díaz Miguel y se registraran numerosos incumplimientos legales.

Mientras tanto, y tras volverse viral a través de su cuenta personal de TikTok donde registraba su tarea diaria, Víctor Díaz Miguel reveló que hasta hace pocas horas se encontraba viviendo en el campo en cuestión sin tareas.

En este contexto, Víctor Díaz Miguel señaló que tampoco tiene certezas sobre su próximo paradero, dado que por el momento no avanzó ninguna propuesta. Sin embargo, el peón rural no baja los brazos: pidió que no dejen de enviarle ofertas laborales, de las que ha recibido muchas en los últimos días.

Por su parte, distintos seguidores de las redes sociales del peón rural despedido optaron por ayudarlo también económicamente, enviándole dinero para subsistir a los días posteriores a su cese y para que busque asesoramiento legal.

Despido en el campo de San Vicente: otra versión sobre lo que pasó con Víctor Díaz Miguel, el peón rural viral

Si bien la versión inicial del despido indica que Víctor Díaz Miguel fue injustificado, en redes sociales también surgió otra circunstancia respecto de estos hechos.

Usuarios de redes sociales indicaron que hubo una decisión del patrón de despedirlo porque consideró que el peón rural estuvo en falta al mostrar cuestiones privadas de la rutina del campo.