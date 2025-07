Víctor Díaz, el peón rural echado, contó por qué no pudo llevarse a Manchita, la perra por la que lloró al despedirse  

Víctor Díaz conmovió a todos con su historia en las redes sociales. Él es un peón rural que fue despedido por su patrón y se puso a llorar mientras contaba lo que le había pasado. Su tristeza se debía en gran parte a que ya no volverá a ver a Manchita, su perra de la estancia, su fiel compañera.

El joven paraguayo que tiene más de 900.000 seguidores en Instagram se volvió popular en redes tras hacer contenido en el campo y su video de despedida se viralizó. Ante la gran difusión de sus videos, explicó los motivos de por qué no pudo llevarse a su fiel compañera.

Por qué Víctor Díaz, el peón rural despedido no pudo llevarse a Manchita, la ovejera que lo siguió hasta el final

“Bueno, este video estoy haciendo para explicar a la gente por qué no traje a manchita conmigo. Manchita es la perrita que salió conmigo en mi video”, comenzó explicando Víctor.

Luego explicó los motivos lógicos de por qué no la llevó con él: “Manchita está en el campo. Todavía no le traje conmigo porque yo estoy en un lugar muy cerrado y tiene muy poco espacio. Ustedes saben bien que un perro de campo no se halla un lugar chiquito”, explicó el peón rural despedido de una estancia de San Vicente, Buenos Aires.

Cabe destacar que Manchita, como todos los perros de campo tienen una crianza totalmente distinta a la de una mascota de departamento. “Yo si yo traigo la manchita acá se va a aburrir, se va a deprimir. No va a querer comer porque se acostumbró al campo”, detalló Víctor, que junto a su abogado tomará acciones legales contra el patrón.

Víctor se mostró preocupado tras alejarse de Manchita y consultó a sus compañeros de trabajo cómo se encontraba: «no me responden, pero está seguramente está bien».

¿Qué hará Víctor Díaz con Manchita cuando consiga trabajo en otro campo?

«Cuando encuentre un lugar, un campo donde pueda ir a trabajar, voy a buscar mi Manchita para llevarla conmigo como sea. Ahora estoy en casa ajena y no tiene mucho espacio. Por mí traería a todos los perros hace rato ya, pero no puedo», expresó Víctor.

Por último, el peón rural le pidió a la virgen que lo escuche para tener un trabajo pronto y mandó un saludo para la gente que lo apoya, como para quienes lo critican.