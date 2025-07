Cuál es el nuevo trabajo de Víctor Díaz, el peón rural despedido de una estancia de Buenos Aires 

Víctor Díaz es el peón rural paraguayo que vive en San Vicente desde hace 13 años y se volvió viral en las redes sociales luego de contar entre lágrimas que fue despedido de su trabajo tras 11 años en la misma estancia. La imagen que más conmovió fue la de su despedida con una de sus perras, que lo siguió hasta la salida del campo sin querer separarse de él.

Dónde trabajará Victor Díaz, el peón rural despedido de una estancia de la provincia de Buenos Aires

“Como todos saben que mi patrón me echó, pero Dios es grande y me abrió un montón de puertas. Ahora me contrató una empresa seria que me está auspiciando y me da trabajo”, expresó Víctor Díaz en un video que publicó en conjunto con la empresa que le dio trabajo tras ser despedido.

Se trata de una empresa de insumos agrícolas de Paraguay. Desde la llegada de Víctor a su personal, la empresa creció con más de 60.000 seguidores en Instagram.

Por qué despidieron a Victor Díaz, el peón rural de una estancia de San Vicente

En diálogo con medios locales, Víctor relató cómo fue su desvinculación. “El viernes me llamó el encargado y me dijo que el patrón quería hablar conmigo. Yo pensé que me iban a felicitar o subir el sueldo, pero me dijeron que estaba despedido. Que ya me habían depositado todo, aunque todavía no vi nada”, relató.

El motivo que le dieron, según contó, fue que sus publicaciones en redes sociales molestaban al entorno de la estancia. Víctor tiene cuentas activas en Instagram, TikTok y Facebook, donde comparte a diario su vida como trabajador rural. “Me dijeron que ofendía a la gente con mis videos, pero yo nunca mostré ni nombré a nadie. Siempre filmé mi trabajo, mis caballos, mis perros”, explicó.

Díaz aseguró que incluso había consultado previamente con su patrón si podía grabar dentro del campo. “Dos o tres veces le pregunté si le molestaba que haga videos. Siempre me dijo que no había problema, que mientras cumpliera con el trabajo estaba todo bien. Pero ahora me echaron por eso”, lamentó.

Inspeccionaron el lugar de trabajo del peón rural despedido e intimaron al empleador por «graves irregularidades»

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires atendieron la situación del trabajador rural Víctor Díaz e intimaron al empleador.

“La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades”, explicaron desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Detallaron que habían “Cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y falta de condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y en la vivienda”.

Explicaron que “se intimó al empleador a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad”.

Por último, dejaron los medios de comunicación para denunciar situaciones similares: “si conocés situaciones similares, podés denunciar escribiendo a inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o llamando al 0800-666-2187.