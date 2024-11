Victoria Vanucci contra Garfunkel: publicó videos en donde se ve a Matías notablemente alterado y agresivo

Tras una catarata de posteos en donde el empresario Matías Garfunkel acusó a la madre de sus hijos, Victoria Vanucci, de golpear a los menores, la ex modelo se defendió y mostró videos en donde se lo puede ver notablemente alterado y en actos de violencia verbal: además, describió hechos de agresiones físicas.

El descargo de Victoria Vanucci: «Yo trabajo y él se queda en mi casa cómodo”.

En la primera publicación, Vanucci reveló: “Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra Alexandra y compañía pidieron que este en un instituto psiquiátrico, por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos que fue el año pasado (cuando me mandó a la cárcel por pegarme)”.

En esta línea ratificó: “Manipuló a mis hijos al haber estado con su padre, mientras yo trabajaba, de manera maliciosa hacia mi contra. Siempre traté de que la verdad no salga a la luz por vergüenza, y porque me siento culpable de haberle dado el poder del homeschooling de mis hijos. Yo trabajo y él se queda en mi casa cómodo”.

El pedido de Victoria a los medios de comunicación

A continuación, Vanucci aseguró que el padre de sus hijos padece de bipolaridad extrema, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. En base a los diagnósticos, la ex modelo realizó un pedido a los medios de comunicación.

“Ojalá sepa la prensa entender que cada palabra que salga de su boca viene de una persona que está enferma. Entiendo que soy famosa y, lamentablemente, él eligió un camino horrible, pero pido respeto a la situación ya que de por sí es más que doloroso para todos los involucrados”, señaló la chef.

En el video se la puede ver a Vanucci encerrada mientras Garfunkel golpeó fuerte la puerta y de fondo se escuchan los gritos desesperados de sus hijos, quienes, al igual que en los otros videos, presencian situaciones de violencia intrafamiliar.

El segundo clip, lo muestra junto a los niños mientras le gritó a la modelo: “Sos un sorete”. Ella respondió: “Es lo que necesitaba” y se encerró en su habitación, él la sigue y abre la puerta abruptamente. A continuación hay un movimiento y se corta la grabación.

En la misma publicación, Vanucci escribió: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice ‘put*’ frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos. Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años. Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado”

“No tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos, como tampoco de mostrar los golpes. Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental”, continuó.

En otro de los videos, el empresario gritó: ”No me podés hacer una cosa así, me prometiste que me ibas a cuidar siempre”. Al pie, Vanucci señaló: “Las promesas se rompen cuando se golpea, se manipula, se abusa. Muchos años callada, de no decir tus golpes»

“Embarazada de Napoleón en Argentina, me pegabas porque te quitaron la medicación, están los médicos de testigos más la custodia que te quitaba de encima. La peor de todas es pegar por no querer tener sexo y que sea tu objeto preferido, una colección más de tus obras de arte”, agregó la chef.

“Va a denigrarme, insultarme públicamente, mentir, mancharme y joderme con lo único que me importa: mis hijos. Para los que me preguntan, la policía estuvo aquí apenas él se fue. Cuando vino la ambulancia para trasladarlo, se fue para que no lo agarren”, remarcó Vanucci.

“Pido por favor que la palabra de una persona, la cual está en estado crítico, no se tome en serio. Es capaz de decir cualquier barbaridad por el solo hecho de lastimarme más.

Todos sus tweets van a ser dirigidos a mi para causar caos. Mañana pediré a su equipo psiquiátrico la carta la cual piden internación y acompañamiento constante. Jamás imaginé publicar las marcas en mi cuerpo, pero si es necesario lo hago”, concluyó.

