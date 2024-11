Matías Garfunkel acusó a Victoria Vanucci de pegarle a sus hijos

El empresario Matías Garfunkel apuntó fuerte contra la modelo -ahora cheff- Victoria Vanucci, con quien tiene dos hijos en común y, aunque denunció diversos actos de violencia, también causó preocupación por su salud mental.

El descargo de Matías Garfunkel

“Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón -sus hijos-. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”, inició el empresario.

“A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira”, continuó.

Matías Garfunkel: «Todo fue un invento de ella»

Tras disculparse con su madre e hijos por algún motivo, le habló a Luis Ventura quien hace unos meses le había preguntado si podía “dormir de noche”: “Ventura, si me preguntas cómo puedo dormir de noche te respondo. Todo fue un invento de ella. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos. No así ella que me cago a palos delante de mis hijos. Hasta pronto”.

Entre una gran cantidad de posteos en donde apunta contra la ex modelo, Garfunkel remarcó: “Lamento no poder estar para cuidarlos, pero siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de p*ta».

¿Por qué Matía Garfunkel y Victoria Vanucci se casaron por segunda vez?

Aunque desmintió los rumores de su separación, el empresario dio a entender que la situación llegó a un punto de inflexión: “Nos volvimos a casar en Las Vegas el 15 de agosto de este año por su serie de Netflix. TODO EL RESTO es mentira. Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Ella me dio el empujón final para que actúe de esta forma”.

Para concluir, Garfunkel hizo referencia al contenido en donde Vanucci lo muestra en distintos actos de violencia entre gritos y describe los actos de agresión física del empresario hacia la modelo.

En ese sentido, el empresario apuntó: “Victoria seguí poniendo fotos, videos o lo que quieras poner en tu Instagram. Sabemos muy bien que si no lo hacía no me dabas de comer, me echabas de la casa y todas tus idioteces que no son más que más mentiras. Yo salí del hospital al que me enviaste hoy”.

