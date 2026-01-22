La película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, no logró entrar en la nómina final a Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2026. La reacción de la cineasta se conoció tras el anuncio oficial de la Academia de Hollywood y fue compartida en sus redes sociales.

El mensaje de Dolores Fonzi tras quedar afuera de los Oscar 2026

“Bye bye Oscar!”, escribió Fonzi en una publicación acompañada por un emoji, donde compartió dos videos que resumieron la jornada. En uno de ellos se la ve recorriendo en bicicleta las calles de Los Ángeles, ciudad sede histórica de los premios de la Academia.

El segundo registro, compartido por El Canciller, muestra a Fonzi junto a su familia mirando la transmisión en vivo del anuncio, en un momento que refleja la expectativa y la posterior decepción tras conocerse el resultado.

La publicación generó una rápida respuesta del ambiente artístico. Actrices, actores y productores dejaron mensajes de apoyo en los comentarios, entre ellos Griselda Siciliani, Malena Pichot, Delfina Chaves, Leticia Brédice, Carla Peterson, Mercedes Morán y Axel Kuschevatzk.

Qué películas competirán en la categoría Mejor Película Internacional

Las nominaciones se conocieron cerca de las 10.45, durante la transmisión conducida por Lewis Pullman y Danielle Brooks. La Academia anunció los cinco títulos que competirán en la categoría: The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Aunque quedó fuera de los Oscar 2026, Belén continúa su recorrido internacional. La película competirá en los Premios Goya en la categoría Mejor Película Iberoamericana, donde se enfrentará a producciones de Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia, en una ceremonia prevista para el 28 de febrero.