Harry Styles anunció su gira mundial 2026, pero Argentina quedó fuera del mapa: la fecha del show en Brasil

Lo que empezó como un día de celebración por el estreno de su nuevo single «Aperture», terminó en una profunda desilusión para los fanáticos argentinos. Harry Styles oficializó este jueves su regreso a los escenarios con la gira mundial «Together Together», pero el anuncio llegó con un tinte amargo: Argentina no fue incluida en el itinerario.

Tras su histórico paso por el Estadio River Plate en 2022, se esperaba que el miembro de One Direction regresara al país para presentar su nuevo material. Sin embargo, el mapa de la gira es extremadamente reducido y selecto, dejando a los seguidores locales sin la posibilidad de verlo en casa.

El selecto club de las siete ciudades elegidas por Harry Styles para Together Together

Para este 2026, Harry Styles optó por un formato de residencias largas en puntos estratégicos. Mientras que en Nueva York se quedará durante 30 noches seguidas, en Sudamérica el panorama es desolador para el público regional:

San Pablo (Brasil): 17 y 18 de julio – Estadio MorumBIS.

17 y 18 de julio – Estadio MorumBIS. Ciudad de México: 31 de julio y 1 de agosto – Estadio GNP Seguros.

Estas son las únicas dos paradas en Latinoamérica. El resto de la gira se reparte entre Londres, Ámsterdam, Melbourne y Sídney, concentrando toda la actividad en apenas siete sedes globales.

Sin respuestas: la gran incógnita del fandom

Hasta el momento, no ha habido una explicación oficial de por qué la Argentina quedó fuera del radar. Las especulaciones en redes sociales van desde la complejidad logística de los equipos hasta cuestiones económicas, pero lo cierto es que la productora no ha dado señales de sumar nuevas fechas en el cono sur.

Para los fans argentinos, el sueño de ver el tour «Together Together» ahora depende de la billetera y el pasaporte: el show en San Pablo aparece como la única oportunidad cercana, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 30 de enero.

La gira contará con un line-up de apertura de primer nivel, incluyendo nombres como Shania Twain, Robyn, Jorja Smith y Jamie xx, lo que aumenta la nostalgia de quienes esperaban ver ese despliegue en suelo argentino.