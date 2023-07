Wanda Nara abrió su corazón en la entrevista con Vero Lozano: qué dijo

En la última semana, la salud de Wanda Nara se volvió tendencia en las redes sociales y en los programas de televisión. Las especulaciones y rumores escalaron a tal nivel que la propia protagonista salió este lunes a contar su verdad.

En la carta abierta no brinda mayores precisiones de su diagnóstico, pero confirma la información que Jorge Lanata hizo pública el viernes en su programa de radio Mitre. ”Lamentablemente, recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía”, lanzó.

Minutos después del posteo en Instagram, Telefe emitió en el ciclo Cortá por Lozano una entrevista que grabó con Verónica Lozano dos semanas atrás, cuando este diagnóstico resultaba inimaginable. “Es una nota que pautamos cuando yo fui a MasterChef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda”, debió aclarar la conductora por el revuelo ocasionado.

En el diván, la mediática conversó de todo: de amor, de proyectos laborales, su relación actual con Maxi López, el recorrido con idas y venidas compartido con Mauro Icardi y la importancia de sus cinco hijos.

“Estoy muy agradecida a este país. A veces te subís a un avión y parece que te alejas a otro mundo y te olvidas. Yo siempre estuve muy conectada con los problemas, la situación y me emociona mucho como pude reflejar en mis hijos. Sólo Valentino nació en Buenos Aires y a las dos semanas se fue al exterior. Mis hijos aman a Argentina. Viven este país, se sienten argentinos”, expresó Wanda en el inicio de la conversación grabada.

“Lo más difícil es estar lejos de tus seres queridos, la cotidianidad con mi hermana o mi mamá”, agregó.

Wanda Nara y su relación con Maxi López y Mauro Icardi

“La primera vez que hice terapia fue cuando me separé de él. Fue la culpa… Me sacó la culpa que sentía como mujer, como que le saca a mis hijos su papá. El psicólogo me sirvió mucho. Pero después dejé, quedó ahí”, explicó la conductora de Master Chef al contar cómo se dieron las cosas con el futbolista.

“Con él estamos bien. No tenemos mucha relación. Ya los chicos son grandes. Hablamos cosas puntuales”, agregó sobre su vínculo actual.

Con respecto a Icardi, mencionó: “A Mauro lo conocí y éramos muy jóvenes. Él tenía muy claro que quería tener una familia. Y nos casamos al poco tiempo. Iba al jardín con él y me sentía una ‘sugar mommy’. La verdad que la idea de casarnos fue para darle una seriedad, por el afuera”, resumió Wanda acerca del vínculo que mantiene hasta hoy con el delantero del Galatasaray.

Wanda Nara y el amor por sus hijos

“Soy mamá de cinco chicos, con cinco personalidades diferentes. Cada uno tiene su personalidad y yo me adapto a ellos. Busco que cada uno desarrollo lo que quiere hacer. Por ejemplo, a Valentino nunca le inculqué el fútbol, al contrario. Pero él me decía que era su sueño y lo acompañamos. Siempre soñé con tener una familia enorme y que el primer hijo sea varón. Me tocó el mejor hijo que me podía tocar. Es un ejemplo”, contó Wanda sobre su rol materno.

Ese fue el pie para que le mostraran un video de parte de sus hijos. “Sos la mejor mamá que un hijo podría tener”, le dijeron en el clip, que provocó sus lágrimas. “Yo les enseño a ellos a ser fuertes. Entre ellos se ayudan un montón”, dijo muy emocionada.

Wanda Nara y su paso por MasterChef

“Cuando surge algo en otro país nos sentamos y lo charlamos entre todos”, contó acerca de las ofertas laborales que recibe y que decide en pensando en la familia. “Mis hijos no se imaginaban que yo era famosa en la Argentina”, lanzó.

Y acerca de cómo se dio su conducción de la última edición de Masterchef, dijo: “Yo tenía miedo, pero la verdad que mis compañeros son los mejores. Me sacaron todos los miedos, porque no era fácil ocupar el lugar que hizo tan bien Santi del Moro”.