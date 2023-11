VIDEO | «Soy una bad bitch»: escuchá la canción con la que Wanda Nara debutó como cantante

Bad Bitch, ya salió a la luz. Wanda Nara estrenó este miércoles su tema musical, con el que debutó oficialmente como cantante.

Minutos antes del lanzamiento, la empresaria hizo una transmisión en vivo donde habló del entusiasmo que le genera este desafío como música y del trabajo que hay detrás del videoclip.

Desde Italia, se la vio notablemente feliz y ansiosa porque el tema fue un éxito en su entorno de familiares y amigos. Según aseguró Nara, no veía la hora de compartirlo con su público.

Luego destacó que detrás de este lanzamiento hubo muchísimo trabajo y preparación: “Muchas clases de canto, respiración y más”.

Faltando segundos para el estreno, se despidió: “Vayan a darle mucho amor a esta canción que nosotros le dimos mucho amor”.

Cómo es «Bad Bitch», la primera canción de Wanda Nara

Tal como lo había anticipado Wanda, el tema es muy pegadizo y promete ser un hit del verano. “Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch”, se la escucha cantar.

En el videoclip se la ve en su mansión rodeada de hombres, y continúa con su interpretación: “Porque soy una bad bitch yo le dije que sí. Preguntó si estoy only yo le dije que sí. After en la playa y no traje la malla, me dijo que vaya, hoy no vamos a dormir. Porque soy una bad bitch…”.

Este primer lanzamiento fue todo un éxito entre sus seguidores, que destacaron la audacia de la empresaria para desafiarse constantemente.

Escucha la canción ACÁ.