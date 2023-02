«Viejito maní»: el terrible cruce entre Santi Maratea y Jorge Rial en Twitter

Santiago Maratea y Jorge Rial protagonizaron un feroz cruce en Twitter. Ocurrió el fin de semana cuando el influencer y el conductor se dijeron de todo en la red social.

El joven había comenzado una colecta a la que llamó «compost» y Rial lo trató de chanta. Eso generó un tremendo ida y vuelta entre ambos.

«Básicamente el compost es toda la basura que me tiran… la transformo en algo positivo, productivo. Y de paso me los monto a todos en un huevo. Así que me armé este link de 120 pesos para los que quieran bancarme, bancar la causa de este compost terapéutico«, explicó Maratea en Instagram.

Al ver esto en Twitter, Jorge Rial expresó: «Compostar, el nivel de chanta». La respuesta del influencer no tardó en llegar: «¿Querés que lo haga con vos también, viejito maní?».

«Agredís y después llorás en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo», agregó tiempo después el periodista.

«Viejito maní quiere decir otra cosa. Algunos lo habrán entendido, pero bueno, lo importante es que no voy a compostar a Rial. Y ojalá nunca más composte a nadie», agregó, a su turno, Maratea.

«Veo que les gustó la idea de compostar a Jorge Rial pero no lo voy a hacer. Me da paj* seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado, no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaró muchas veces que él no es el estéril. Y nunca bardearía con eso porque ni me parece malo», cerró el influencer.

Queres que lo haga con vos tmb viejito maní? 😂 https://t.co/19y1SiCFfv — santumaratea (@santumaratea1) February 26, 2023

Santi Maratea y su cruce con Carlos Maslatón

Antes del cruce con Jorge Rial, Santi Maratea había tenido un picante ida y vuelta con el economista Carlos Maslatón.

«No nos tomes por pelot* Maslatón querido», fueron las palabras de Maratea. El influencer había expresado su punto de vista sobre unas declaraciones que el analista financiero había hecho sobre el patrimonio de Máximo Kirchner.

«400 millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajó tener 400 millones es un montón«, dijo el joven. «Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde», le contestó Maslatón, en un ida y vuelta que tuvo más capítulos en Twitter.

No nos tomes por pelotudos Maslaton querido que 400millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajo tener 400millones es un montón.

Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes, todos miserables. pic.twitter.com/uDQtDfidqW — santumaratea (@santumaratea1) February 24, 2023