Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort con emoción: “Siempre conmigo, comandante”

A casi doce años de la muerte de Ricardo Fort, Virginia Gallardo volvió a homenajear al empresario chocolatero con un posteo en sus redes sociales que emocionó a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la actriz y panelista publicó una foto antigua en la que se la ve abrazada a Fort, los dos de espaldas frente a una pileta.

La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve pero lleno de significado: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

Virginia Gallardo emocionó a sus seguidores con un recuerdo de Ricardo Fort

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios y mensajes de apoyo. Muchos usuarios destacaron la ternura de sus palabras y recordaron la relación que ambos compartieron, una historia intensa, mediática y llena de complicidad que marcó una época.

Gallardo y Fort comenzaron su relación en 2010, en plena exposición mediática del empresario. Su noviazgo fue uno de los más seguidos de la televisión argentina: viajes, apariciones en programas y hasta una propuesta de casamiento formaron parte de esa etapa que, aunque breve, quedó grabada en la memoria del público.

En su visita reciente a La Noche de Mirtha, la conductora la sorprendió al decirle: “Creo que fuiste el gran amor de Ricardo Fort”.

Sin poder ocultar su emoción, Gallardo apenas atinó a sonreír y confirmar, entre risas, que el chocolatero sí le había propuesto matrimonio: “No fue una pareja arreglada, como se dijo muchas veces. Hubo un vínculo real. No necesito que me crean”, afirmó en aquel encuentro.

Lejos de los escándalos, Virginia atraviesa un presente más sereno tras su separación de Martín Rojas, con quien estuvo casada desde 2019 y tuvo a su hija Martina.

La modelo explicó que la ruptura fue una decisión familiar tomada en buenos términos, motivada principalmente por la distancia que imponían los compromisos laborales de su exmarido: “Es un proceso nuevo, pero estoy bien. Fue algo que hablamos mucho y lo hicimos con respeto”, contó meses atrás.

Aunque su vida cambió y los años pasaron, Gallardo mantiene vivo el recuerdo de aquel amor que, pese a las controversias y los rumores, la marcó para siempre.

Su reciente homenaje demuestra que, más allá del paso del tiempo, Ricardo Fort sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón.