Así fue el recorrido de campaña de Javier Milei en Chaco y Corrientes previo a su viaje a Estados Unidos

Javier Milei visitó este sábado las provincias de Chaco y Corrientes, en marco de la campaña por las elecciones 2025. El presidente viajó junto a su hermana, Karina Milei, en una agenda que tiene como próximo destino Estados Unidos con el fin de reunirse con Donald Trump.

El recorrido del mandatario inició cerca de las 11.20, cuando arribó al aeropuerto internacional de Resistencia en una jornada que tuvo una sensación térmica superior a los 30°C. Allí, fue recibido por el gobernador radical y aliado, Leandro Zdero, y la vicegobernadora Silvana Schneider.

La comitiva luego se dirigió al centro de la ciudad escoltada por móviles de las fuerzas federales, en donde lo esperaba una plaza llena de militantes que aguardaban desde la mañana.

Según informó La Nación, el discurso de Milei duró alrededor de un minuto, en donde marcó una disyuntiva con el kirchnerismo, respaldó la gestión provincial de Zdero y tocó temas como la inseguridad y el narcotráfico.

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”, instó.

A pocas cuadras del acto del jefe de Estado también se agruparon manifestantes quienes mostraron pancartas con los mensajes «estafador” y “coimero”. Aún así, no se registraron incidentes entre las facciones oficialistas y opositoras y la desconcentración inició alrededor del mediodía.

Milei viajó a Corrientes a reunirse con Virginia Gallardo tras su paso por Chaco

Javier Milei fue recibido por sus candidatos correntinos en inmediaciones del Hotel de Turismo y allí encabezó un acto en la intersección de 25 de Mayo y Costanera.

Desde el medio ya citado informaron que hubo bloqueos policiales a varias cuadras de donde se realizó el evento, el cual consistió en un breve mensaje de Milei hacia sus militantes.

En su discurso también hizo referencia al narcotráfico: «Tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado fallido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros».

En esta provincia el oficialismo tuvo una dura derrota electoral a fines de agosto, tras las negociaciones fallidas con el gobernador Gustavo Valdés, quien incluso se unió a Provincias Unidas y sus legisladores dejaron de estar a disposición de La Libertad Avanza en el Congreso.

Asimismo, en una visita de Karina Milei y Martín Menem en Corrientes se registraron incidentes, en donde ambos fueron increpados durante una caminata.

Ahora, el gobierno acelera la campaña tras el escándalo que surgió por el caso de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional por sus vínculos con Fred Machado, preso por narcotráfico y con pedido de extradición en curso a Estados Unidos.

Javier Milei vuelve a Estados Unidos para reunirse con Trump

La gira federal del mandatario se produce justo antes de su próximo viaje internacional a Estados Unidos, donde tiene previsto ser recibido por el presidente Donald Trump.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que la reunión será en el Despacho Oval el próximo martes.

El funcionario anunció el encuentro tras confirmar el respaldo financiero del Tesoro al gobierno argentino, como así también negó que se tratara de un «rescate» ya que el Estado norteamericano «no transfiere dinero» y además destacó el «compromiso» de Milei de «sacar a China de la Argentina».