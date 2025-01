Viviana Canosa adelantó su regreso a Eltrece y reveló que “le abrió una puerta al amor”

Canal 13 modificó su programación para dar batalla y achicar la diferencia en rating con Telefe, su competidor más directo. La competencia entre ambas emisoras líderes viene siendo desigual, fundamentalmente de lunes a viernes, siempre a favor del canal de las pelotas.

Viviana Canosa estará en la pantalla de El Trece en febrero

Ahora se supo que Viviana Canosa regresa a eltrece en febrero y lo hace por la puerta grande con Viviana en vivo, el ciclo que la devuelve al magazine junto a un destacado panel periodístico.

Después de un año en el que no estuvo en la TV, tras su exitoso paso por LN+, Viviana tuvo aire en los últimos meses de 2024 y un nuevo proyecto la encontró con un 2025 ya planeado: un magazine que saldrá al aire en breve por el canal de Constitución.

En este marco, la conductora le contó a Ciudad Magazine cómo hizo su cambio del periodismo de espectáculos a la actualidad política, qué opina sobre los infinitos rumores de romance que la rodean, y, sobre todo qué piensa hacer y decir en su nuevo programa.

Viviana Canosa reveló como será su regreso a la tele

Ciudad: -¡Después de más de un año volvés a la tele!

Viviana Canosa: – Sí. Vos sabés más que yo porque tengo un tema con el tiempo.

C: – ¿Y qué cambió en Viviana todo este año que no estuviste al aire?

VC: -Yo me puse mejor, como los buenos vinos. A ver, primero, no pensaba hacer tele este año, pensaba hacer, que lo voy a hacer, documentales para Estados Unidos, para Miami, y algunas cosas con Uruguay, como radio, etcétera. Armar un medio allá, porque me di cuenta también que este año que pasó disfruté mucho, obligadamente, de mi tiempo.

Trabajé, pero, digamos, con un perfil bajo. Hice Radio Rivadavia los últimos meses del año, me fui un poquito antes por algunas cuestiones, pero empecé a redescubrir después de tantos años de trabajar y sobre todo a la noche, que estaba muy cansada.

Pensá que yo laburaba todo el día, radio, tele, produzco, escribo, en las editoriales, todo.

C: -Hacías radio a las 5, después tele a las 23.

VC: – Era la radio a la tarde, el pase con Yanina (Latorre), el pase con Jony (Viale), el pase con Leuco y un programa. Llegar a mi casa, ponele a la 1 de la madrugada, 1 y pico… A las 3 me acostaba ya pensando en el día siguiente: 6.30 alarma, el colegio de mi hija.

C: -Claro, Martina te veía solamente cuando la llevabas al colegio.

VC: – Entonces, la verdad que lo hablábamos mucho con Martina y este año está muy feliz porque siento que con este horario vamos a levantarnos juntas, desayunamos juntas, ella se va al colegio, yo me doy un baño y ya me vengo para acá porque yo voy a ser productora full time.

C: – ¡Ah, vas a producir tu propio programa!

VC: – Tengo un equipo maravilloso, pero yo voy a estar porque me encanta.

C: -Y hablando de eso, el programa se llama Viviana en Vivo.

VC: – Adrián (Suar), Pablo (Codevilla) Coco (Fernández) decidieron ponerle Viviana en Vivo y va a ser eso.

C: -¿Y cómo va a ser? ¿Una mezcla de todos los programas que hiciste hasta ahora?

VC: – Sí, en un punto sí, porque todos me decían “¿pero dejás el periodismo político?”. No. “¿Volvés al programa de espectáculos?”

¿Qué voy a hacer? Es un diario, es una revista, es una agenda, ¿qué te interesa? Todo el mundo habla de Icardi, Wanda y de esta telenovela turca. Voy a hablar. Voy a dar mi punto de vista.

Política: se fue Milei a Davos y dijo barbaridades, lo vamos a tener. Voy a tener un equipo que todavía no lo puedo contar completo, que va a opinar. Son de todos los palos, de todos los rubros, periodistas. Van a opinar. Nos vamos a pelear. Vamos a discutir.

Con información de Ciudad Magazine