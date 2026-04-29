La neuquina Candela Díaz y otro paso en el vóley internacional: seguirá su carrera en Europa

La neuquina Candela Díaz dará otro gran paso en su carrera dentro del vóley internacional y tendrá su primera experiencia europea luego de un paso por Perú.

La jugadora se sumará al Kairos de Portugal a partir de septiembre. Antes, dará un campus en Cipolletti junto a dos ex compañeras de Boca.

«Fue mi primera experiencia internacional y fue muy buena. Siempre es difícil irte de tu país, la primera vez. Fue toda una experiencia, la verdad, muy positiva. La Liga ya es muy competitiva y deportivamente está creciendo un montón», expresó Candela sobre su estadía en Perú en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Cerré en estas semanas con un club de Portugal. Justo cuando terminó la temporada de Perú estuve hablando con mi representante, para ver dónde seguía. Salió una posibilidad bastante tentadora allá de Portugal en el club Kairos. El entrenador habló con mi representante. El lugar es hermoso. Sé que la liga es buena, conozco un par de argentinas que pasaron por el club, estoy entusiasmada», aseguró sobre su próximo paso.

Mientras entrena en Centenario para seguir en ritmo, Díaz será parte de un campus en Cipolletti el próximo 9 y 10 de mayo junto a las jugadoras de Boca Chuchi Corbalán y Nadia Castagno.

Mex Capacitaciones, en este caso junto a la Dirección de Deportes de Cipolletti, ya ha realizado este tipo de clínicas también en hockey y básquet. «Me habían hablado antes pero nunca estaba en la zona, ahora se dio la posibilidad y me sumé a este hermoso proyecto», aseguró Candela.

«Es de 13 a 21 años, para mujeres y varones. Va a ser mi primera experiencia de este tipo. Lo que es técnico y táctico lo van a organizar las chicas que tienen más experiencia que yo. Yo puedo aportar todo lo que viví como jugadora», agregó.

Sobre Boca, donde tuvo conquistó varios títulos, la neuquina reconoció que gustaría regresar en algún momento. «Se extraña, las chicas justo salieron campeonas de la Liga. Las estuve siguiendo desde lejos, me encantaría volver algún día«, comentó.

Escuchá Candela Díaz en Río Negro Radio