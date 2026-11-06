Wanda Nara sorprendió a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity con un filoso comentario sobre sus ausencias

Wanda Nara volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Durante la emisión del jueves 5 de noviembre, la conductora aprovechó una respuesta de Germán Martitegui para lanzarle una filosa chicana por sus recientes ausencias del programa.

Según destacó Primicias Ya, todo ocurrió durante una gala en la que los participantes debían preparar hamburguesas completas con papas fritas. El desafío incluía una consigna especial: convertirse en el empleado del mes y acceder a dos minutos de asesoramiento exclusivo de un integrante del jurado.

La picante respuesta de Wanda Nara a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Antes de comenzar la competencia, Wanda quiso saber si alguno de los chefs había recibido alguna vez el reconocimiento de empleado del mes.

Maru Botana y Damián Betular respondieron que no, pero Martitegui sorprendió al asegurar que él siempre había recibido esa distinción.

La respuesta provocó una inmediata reacción de la conductora, que aprovechó para hacer referencia a las ausencias del chef en las últimas emisiones.

“Vos con todos los reemplazos que nos estás dejando, ¿cómo vas a ser empleado del mes?”, lanzó Wanda con ironía.

El comentario generó risas en el estudio y volvió a poner el foco en los cambios que tuvo el jurado durante las últimas semanas.

Por qué Germán Martitegui estuvo ausente de MasterChef Celebrity

En algunas de las emisiones recientes, Germán Martitegui fue reemplazado por Dolli Irigoyen, quien se incorporó temporalmente al jurado del reality gastronómico.

La presencia de la reconocida cocinera aportó una dinámica diferente a las devoluciones y también dejó algunos momentos de tensión con los participantes.

Sin embargo, el regreso de Martitegui permitió recuperar el intercambio habitual entre los integrantes del jurado y Wanda Nara, que suele aprovechar cada oportunidad para bromear con los chefs.

Qué pasó en la última gala de MasterChef Celebrity y quiénes quedaron en última chance

Más allá del cruce entre Wanda y Martitegui, la competencia dejó importantes novedades.

Los participantes tuvieron que elaborar hamburguesas acompañadas de papas fritas, una preparación que terminó generando dificultades incluso entre quienes consiguieron buenos resultados.

Grego Rossello logró subir directamente al balcón, mientras que Elizabeth Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore también consiguieron avanzar después de la evaluación del jurado.

En cambio, China Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán “Mala Fama” Coronel recibieron el delantal gris y quedaron comprometidos para la instancia de última chance.

De esta manera, MasterChef Celebrity continúa sumando momentos de humor, tensión y competencia, mientras los participantes buscan mantenerse en carrera y evitar una nueva eliminación.