MasterChef Celebrity rompió el rating este jueves: cuánto midió y la enorme diferencia con El Trece

MasterChef Celebrity volvió a demostrar su fortaleza en el rating de la televisión argentina. Este jueves 5 de noviembre, el reality gastronómico conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 14 puntos de audiencia, una de sus marcas más altas de las últimas emisiones, y consiguió una amplia ventaja frente a los programas de los demás canales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo de Telefe se mantuvo al frente de las mediciones durante la noche y volvió a imponerse en el horario central. La gala estuvo marcada por el regreso de Germán Martitegui al jurado, un exigente desafío de hamburguesas y la definición de los participantes que continuarán en riesgo de eliminación.

Cuánto midió MasterChef Celebrity este jueves 5 de noviembre

La emisión del jueves registró 14 puntos de rating a las 22:38, según las mediciones minuto a minuto difundidas durante la noche.

En ese mismo momento, la diferencia con la competencia fue contundente: el segundo programa más visto alcanzaba apenas 4,4 puntos.

Así quedó el rating en esa medición:

MasterChef Celebrity (Telefe): 14 puntos.

Es mi sueño (El Trece): 4,4 puntos.

Bienvenidos a ganar (El Nueve): 2,3 puntos.

BTV (América TV): 1,6 puntos.

De esta manera, MasterChef Celebrity consiguió una ventaja de 9,6 puntos sobre El Trece y más que triplicó la audiencia de su principal competidor en ese momento.

Los números corresponden a una medición puntual de la noche y no al promedio final de cada programa.

MasterChef Celebrity superó sus registros anteriores y consolidó el liderazgo de Telefe

La marca del jueves representó una mejora respecto de las últimas emisiones del reality.

El martes 3 de noviembre, durante la gala que terminó con la eliminación de Diego Ramos, MasterChef Celebrity había alcanzado un pico de 13,1 puntos.

El miércoles 4, mientras Mario Pergolini recibía a Ronnie Wood en Otro día perdido, el programa de Wanda Nara volvió a liderar con un promedio de 13 puntos y un pico de 13,6.

Finalmente, el jueves llegó a los 14 puntos, consolidando una semana de buenos resultados para Telefe.

La diferencia con los otros canales volvió a poner de manifiesto el interés que genera el certamen gastronómico, especialmente en las galas que definen quiénes avanzan y quiénes quedan cerca de la eliminación.

Qué pasó en MasterChef Celebrity: hamburguesas, tensión y nuevos delantales grises

La gala del jueves tuvo como protagonista un desafío que parecía sencillo, pero que terminó complicando a varios participantes.

Los famosos debieron preparar una hamburguesa completa, acompañada de papas fritas y un aderezo elaborado, con el objetivo de convencer al jurado.

La noche también marcó el regreso de Germán Martitegui, quien compartió las devoluciones con Damián Betular y Maru Botana.

Durante la competencia, los participantes tuvieron la posibilidad de recibir ayuda de los chefs por un tiempo limitado, una dinámica que aportó humor y tensión a la preparación de los platos.

Sin embargo, no todos consiguieron superar las expectativas del jurado, especialmente en la elaboración de las guarniciones.

Quiénes subieron al balcón y quiénes quedaron en riesgo de eliminación

Después de probar las hamburguesas y evaluar cada preparación, los chefs anunciaron qué participantes habían logrado destacarse.

Los famosos que consiguieron subir al balcón fueron:

Grego Rossello.

Elizabeth “La Negra” Vernaci.

Pablo Giralt.

Pablo Migliore.

En cambio, cinco participantes recibieron el delantal gris y deberán afrontar una nueva instancia de la competencia:

Josefina “China” Ansa.

Lizy Tagliani.

Edith Hermida.

Rocío Robles.

Hernán “Mala Fama” Coronel.

La definición dejó abierto un nuevo capítulo de tensión dentro del reality, que continúa avanzando hacia sus próximas eliminaciones.

Mientras tanto, MasterChef Celebrity sigue siendo una de las principales apuestas de Telefe para dominar el rating nocturno, con números que esta semana volvieron a marcar una importante diferencia frente a la competencia.