El Chato Prada contó el acuerdo que hizo con Lourdes Sánchez luego de 15 años de matrimonio

El Chato Prada y Lourdes Sánchez mantienen una relación amorosa desde hace 15 años. Sin embargo, en estas últimas semanas su matrimonio apareció en el epicentro de atención con fuertes rumores de infidelidad, separación y un tercero en discordia.

Luego del mal momento pasó la pareja, quien tomó la palabra fue el productor de América TV, confirmando que aún siguen juntos.

Qué dijo el Chato Prada sobre los rumores de separación tras la supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez con un empresario en Tulum

“Hay rumores recientes de separación con Lourdes. ¿Es real o ficción? ¿Cómo venimos?”, le consultó Rulo Schijman en su entrevista para Infobae. Sincerándose, hizo un análisis profundo de las parejas, la monogamia y el acuerdo que tienen en prestarse al juego mediática que implica que sean figuras públicas de la TV.

“Excelente. Intacto. Muy bien. Hace 15 años más o menos que estamos juntos. Son rumores. Estamos muy bien, más juntos que nunca. Jugamos. Nos divertimos porque nos divierte ver las repercusiones, nos morimos de risa”, expresó Prada.

¿Cuál es la fantasía del Chato Prada y Lourdes Sánchez?

El conductor por su parte, continuó con las preguntas picantes y que fueron llevando al Chato hacia un terreno íntimo de pareja: “De hecho, ustedes siempre hacen declaraciones jugadas. Se los ve re sexuales. Han coqueteado con la idea de abrir la pareja, meter un tercero, contaron que estuvieron un tiempo separados. Son bastante abiertos también porque no cualquiera del medio habla de estas cuestiones”.

La sospecha de si hubo o no un tercero, el Chato lo desmintió. Sin embargo, reveló que es una fantasía muy recurrente, no solo en ellos, sino que en muchas personas. “No. Jugamos en la fantasía, pero nunca pusimos un tercero. Es más que nada un juego entre nosotros. Podemos ser swinger también”.

“Es muy difícil! ¿Y al otro día? ¿Qué hacés? Pero bueno en la fantasía de todo el mundo, está. El que diga que no es un mentiroso. La monogamia es algo muy cultural, muy religioso. La vida es muy larga, te pasan diez millones de cosas por la cabeza. Estar con alguien mucho tiempo no significa que no te pasen cosas por las cabeza. Por su puesto que arruina las parejas. Por eso también necesitas algo de libertad en el pensamiento. Que lo concretes o no es otro tema, pero por lo menos en la cabeza tenés que ser libre”, sentenció Prada.