Wanda Nara negó haber dejado las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?:

Wanda Nara tiene un contrato con Telefe para ser parte de ¿Quién es la máscara?, un formato que tendrá a Natalia Oreiro como conductora desde el próximo lunes.

A poco del inicio de las grabaciones del ciclo, se dijo que los productores pusieron se enojaron por una polémica actitud de la esposa de Mauro Icardi, según contó Yanina Latorre en el programa LAM emitido por América TV.

Durante la emisión del programa PíaShaw, que reemplazó a Ángel de Brito en la conducción dijo: «Me confirman la información de Yanina. Están re calientes. Hoy les avisó que no iba a estar«, mientras que Fernanda Iglesias precisó que los directivos de Telefe estaban furiosos. «Mañana hay una presentación, llamaron a todos los periodista, pero ella no va a estar», comentó la periodista.

Wanda se refirió al tema anoche al realizar una transmisión por su Instagram en vivo minutos antes de emprender un viaje para reencontrarse con su familia y arreglar como representante de su marido la incorporación del jugador Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía.

«No falté a ninguna grabación. Mañana no voy a estar porque tengo un trabajo, que tiene prioridad, y es algo que estaba hablado», comentó la rubia, en su defensa.

Luego aclaró que nadie ocupará su silla en ¿Quién es la máscara? y que las jornadas de grabación seguirán adelante según lo pautado. «No hay ningún reemplazo. Sigue todo igual como hasta ahora», acotó.

Por último, destacó que disfruta a pleno de su rol como «investigadora» en el formato y que regresará el domingo al país para retomar las grabaciones el lunes. «Es increíble el nivel de producción. Y no le digo lo que me divierto en cada programa», cerró.