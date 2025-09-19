Wanda Nara no cumplió lo prometido y Maxi López podría bajarse de MasterChef Celebrity

En pocas semanas, Telefe pondrá al aire una nueva temporada de «MasterChef Celebrity», con conducción de Wanda Nara y con un elenco ecléctico de famosos, entre actores, cantantes y deportistas que se animarán a competir en el reality de cocina.

Uno de los convocados es Maxi López, el exmarido de la conductora, con quien esta tuvo ocho años de litigio judicial y con quien se llevaría muy bien desde su separación de Mauro Icardi.

Wanda le habría prometido un sponsor a Maxi López y ahora peligra su llegada

Lo cierto es que Maxi López se encuentra viviendo en Suiza con su mujer, Daniela Christiansson y su pequeña hija Ella. Además, en breve serán padres de un varón.

De todas formas, el exfutbolista había aceptado la propuesta laboral que le llegó por parte de Wanda Nara. Maxi es uno de los convocados por Telefe para estar en «MasterChef Celebrity«, pero por estas horas, peligra su llegada al país.

El periodista Daniel Fava contó en «A la Tarde» que Wanda le había prometido un dinero que no estaría llegando. Al parecer, el sueldo de Telefe no era suficiente para que López accediera a volver a la Argentina, entonces la conductora le aseguró que ella conseguiría un sponsor para que le resultara beneficioso hacer el viaje.

“Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron”, le habría dicho Wanda a Maxi.

“Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece”, aseguró el periodista, sembrando la duda sobre si vendrá a la Argentina Maxi López o declinará su participación en el reality de Telefe.

Según sumó Yanina Latorre en su programa, Maxi López estaría enfrentando problemas económicos con el club de fútbol que compró en Suiza, ya que tendría una deuda que pensaba saldar con lo que podía ganar en la propuesta del reality.