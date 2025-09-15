MasterChef Celebrity: se confirmó la primera baja del reality y ya se conoce al reemplazante ¿Quién es?
MasterChef Celebrity: se confirmó la primera baja del reality y ya se conoce al reemplazante ¿Quién es?
MasterChef Celebrity comenzará muy pronto. El reality show de cocina, que será conducido por Wanda Nara, sufrió una inesperada baja, solo unos días después de confirmar a los 24 participantes.
En LAM, Ángel de Brito anunció que el reality de Telefe suma una nueva polémica, ya que mencionó que una de las participantes confirmadas solo estará un mes en el certamen. Se trata de Momi Giardina, quien es parte del programa de streaming «Nadie dice nada» y del «React La Voz«.
La sorpresa de los panelistas fue total. Luego, el conductor reveló quién será la reemplazante de la actriz: «La reemplazante de Momi es Selva de GH«. Después, de Brito contó que la mujer de 51 años estuvo entre los primeros confirmados, pero la bajaron cuando la influencer le dio el sí al realiy de cocina.
Selva, oriunda de Uruguay, participó de la última edición de Gran Hermano. La mujer ingresó al reality show en febrero de 2025. Su carisma, humor y energía caracterizaron su paso por la casa más famosa del país.
MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los 24 participantes del reality?
El jueves 4 de septiembre se revelaron todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025. El anuncio se realizó en un programa especial, conducido por Wanda Nara y Vero Lozano.
Los 24 participantes de MasterChef Celebrity:
- Andy Chango: cantante y compositor
- Agustín «Cachete» Sierra: actor
- Esteban Mirol: periodista
- Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
- Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
- Emilia Attias: actriz y DJ
- Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
- Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- La Joaqui: cantante
- Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
- Eugenia Tobal: actriz
- Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)
- Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
- Diego «Peque» Schwartzman: extenista
- Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista
- Alex Pelao: influencer y humorista
- Sofi Martínez: periodista
- Ian Lucas: youtuber
- Susana Roccasalvo: periodista
- Roña Castro: exboxeador
- Miguel Ángel Rodríguez: actor
- Leandro «Chino» Leunis: conductor
- Julia Calvo: actriz
- Sofía «La Reini» Gonet: influencer
