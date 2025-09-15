Hace unos días se revelaron todos los participantes del reality show de cocina. Pero este viernes se confirmó la primera baja del certamen de cocina. Mirá acá de quién se trata.

MasterChef Celebrity: se confirmó la primera baja del reality y ya se conoce al reemplazante ¿Quién es?

MasterChef Celebrity comenzará muy pronto. El reality show de cocina, que será conducido por Wanda Nara, sufrió una inesperada baja, solo unos días después de confirmar a los 24 participantes.

En LAM, Ángel de Brito anunció que el reality de Telefe suma una nueva polémica, ya que mencionó que una de las participantes confirmadas solo estará un mes en el certamen. Se trata de Momi Giardina, quien es parte del programa de streaming «Nadie dice nada» y del «React La Voz«.

La sorpresa de los panelistas fue total. Luego, el conductor reveló quién será la reemplazante de la actriz: «La reemplazante de Momi es Selva de GH«. Después, de Brito contó que la mujer de 51 años estuvo entre los primeros confirmados, pero la bajaron cuando la influencer le dio el sí al realiy de cocina.

Selva, exparticipante de Gran Hermano.

Selva, oriunda de Uruguay, participó de la última edición de Gran Hermano. La mujer ingresó al reality show en febrero de 2025. Su carisma, humor y energía caracterizaron su paso por la casa más famosa del país.

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los 24 participantes del reality?

El jueves 4 de septiembre se revelaron todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025. El anuncio se realizó en un programa especial, conducido por Wanda Nara y Vero Lozano.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity:

Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Ian Lucas: youtuber

Susana Roccasalvo: periodista

Roña Castro: exboxeador

Miguel Ángel Rodríguez: actor

Leandro «Chino» Leunis: conductor

Julia Calvo: actriz

Sofía «La Reini» Gonet: influencer

