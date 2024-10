Wanda Nara recibió una dura advertencia de la novia de Callejero Fino: «Te arranco las mechas»

Wanda Nara y Callejero Fino se llevaron todas las miradas cuando en el programa de martes bailaron pegados juntos al son de la próxima canción de la conductora. Las redes estallaron con las imágenes de ambos y empezaron a nombrar a la novia del cantante.

El mensaje de la novia de Callejero Fino

Jessica Belén, pareja de Callejero Fino, publicó un video en sus historias de Instagram haciendo referencia al momento que vivió su novio.

Lejos de mostrarse afectada, Jessica le restó importancia al baile y le pidió a sus seguidoras que no se lo tomen tan en serio, que todo es por el show: “Se pasan, me hacen reír un montón. No sean tóxicas, se lo pido por favor”.

😱 La novia de Callejero Fino reaccionó al baile de Wanda Nara y su pareja en Bake off😱

¿ Se enojó ?

📲 Jessica Belen pic.twitter.com/U0OO5en6Zy — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) October 2, 2024

Bromeando, advirtió a la conductora y le dijo que haría si lo toca: “Ojo con ese pibe, porque es mío. Si lo tocás, te arranco las mechas… ¡Es mentira, mentira, mentira!”.

“Paz y amor, no se estresen, es show. Conocí a Wanda y es súper simpática, así que no sean tóxicas”, cerró.