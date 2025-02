Wanda Nara recibió una gran propuesta laboral en Estambul: ¿De qué se trata?

Europe donde ganó el premio a la Mujer del Año 2025, mientras que su ex pareja Mauro Icardi se encontraba en el Nef Stadium para ver el superclásico de Galatasaray y Fenerbahçe junto a su novia Eugenia “La China” Suárez.

¿Cuál es la propuesta que le hicieron a Wanda Nara?

En un video que subió su amigo y estilista Kenny Palacios a sus historias de Instagram, la empresaria deslizó que le ofrecieron participar de una novela turca.

“Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela”, bromeó Wanda.

“Está lleno de actrices y quieren que haga una novela en Turquía, mañana tenemos una reunión muy importante. Quién que te dice que venimos acá y tengo que venir con todos los chicos a grabar”, sugirió sobre la propuesta.

Wanda Nara habló de la China Suárez en Turquía:

La empresaria opinó sin filtros sobre la presencia de la China Suárez en su casa de Turquía, donde se está quedando junto a Mauro Icardi.

Durante el livestream, los usuarios le preguntaron si iba a recuperar las cosas que quedaron en su casa y si tenía miedo de que corran peligro con la presencia de la nueva novia de su ex pareja: “No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno, yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece”.

Cuando le preguntaron que por qué no iba a buscarlas, la mediática fue contundente: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar».

Por último, bromeó: «Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas».