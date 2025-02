Wanda Nara ganó el premio a la Mujer del Año en Estambul

Wanda Nara se consagró como la Mujer del Año tras recibir el galardón en el Best of Europe que se celebraron hoy en el Palacio de Çırağan, de Estambul, Turquía. La mediática viajó sin L-Gante debido a que se fracturó la clavícula en un accidente en la playa.

Wanda Nara fue la gran ganadora de la noche

La empresaria lució un vestido color rosa con una larga cola en su detrás y un maquillaje en colores pasteles, mientras que su ex pareja Mauro Icardi y la China Suárez se encontraba en el partido del superclásico turco Galatasaray y Fenerbahçe.

Wanda festejó su premio en redes sociales: “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR 😭🏆🇹🇷Europa Awards Thanks 🙏🏼Una noche soñada en Estambul”.

Quiénes eran las rivales de Wanda Nara en el premio “Mujer del año europea”

Wanda Nara había anunciado en sus redes sociales que su nominación al premio “Mujer del año europea”, que fue entregado este 24 de febrero en Turquía.

Wanda le ganó a otras tres mujeres destacadas en Europa: Ivana Sert, Özge Usuluy y Wilma Elles.

Ivana Sert es una presentadora de televisión, modelo, empresaria y diseñadora de moda nacida en Serbia hace 45 años.

Özge Usuluy es la única turca que está nominada en este premio que llevará a Wanda Nara junto con L-Gante. Özge es modelo, ex bailarina de ballet y ganadora de certámenes de belleza. Mide 1,80 y tiene 42 años.

Wilma Elles es alemana y tiene 38 años, al igual que Wanda Nara. Es modelo y actriz.

Lo que tienen en común estas cuatro mujeres es que todas dejaron su huella en Turquía, no por lo mismo, cada una en lo suyo, pero sus nombres fueron muy mencionados en ese país.

Cabe destacar que Mauro Icardi es la estrella del Galatasaray, uno de los dos equipos grandes que tiene el fútbol turco. Lo recibieron como ídolo y lo esperan ansiosos a que vuelva a las canchas tras la recuperación de su lesión.