Wanda Nara sobre la presencia de la China Suárez en su casa de Turquía: «Hay gente que no…»

Tras ganar el premio a Mujer del Año en los Europe Best Of Awards, Wanda Nara realizó un vivo en su cuenta de Instagram para conectar con sus millones de seguidores. La empresaria opinó sin filtros sobre la presencia de la China Suárez en su casa de Turquía, donde se está quedando junto a Mauro Icardi.

Por qué Wanda no fue a buscar sus cosas a la casa que compartía con Icardi

Durante el livestream, los usuarios le preguntaron si iba a recuperar las cosas que quedaron en su casa y si tenía miedo de que corran peligro con la presencia de la nueva novia de su ex pareja: “No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno, yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece”.

Cuando le preguntaron que por qué no iba a buscarlas, la mediática fue contundente: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar».

Por último, bromeó: «Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas».

Wanda viajó a Estambul junto a su amigo y estilista Kenny Palacios, ya que su novio Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, no pudo asistir debido a su reciente fractura de clavícula. A pesar de que la mediatiza no es muy querida por los hinchas que idolatran a Mauro, fue recibida gratamente en el país europeo.

La empresaria recibió el premio de los Best of Europe.

Wanda Nara se consagró como la Mujer del Año tras recibir el galardón en el Best of Europe que se celebraron hoy en el Palacio de Çırağan, de Estambul, Turquía. La mediática viajó sin L-Gante debido a que se fracturó la clavícula en un accidente en la playa.

A pesar de que la mediatiza no es muy querida por los hinchas que idolatran a Mauro, fue recibida gratamente en el país europeo.