¿Wanda Nara se reconcilió con L-Gante?: “Alguien que tomó de más me llamó de madrugada”

En medio de un difícil entramado en el Wandagate y peleas paralelas, Wanda Nara compartió una divertida anécdota que despertó nuevamente los rumores de reconciliación con Elián “L-Gante” Valenzuela. Te dejamos en esta nota los detalles.

¿Wanda Nara se reconcilió con L-Gante?

Luego de un ida y vuelta con Eugenia “La China” Suárez, Wanda Nara demostró que siempre tiene alguna compañía a su lado. Tras haber desmentido su supuesto romance con el jugador defensor de Boca, Ayrton Costa, la mediática se explayó con sus seguidores más cercanos y muchos se preguntan si se reconcilió con L-Gante.

A través de su canal de WhatsApp, en donde deja saludos cada día, señaló: ”Ayer, alguien que tomó de más me llamó de madrugada”. Junto al inicio del texto en el que acusó a la ebriedad de su remitente, adjuntó un emoticón de un mono que se tapa la boca.

“¿Un ‘Te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, concluyó el primer mensaje y añadió: ”4 AM”. Al parecer, los escritos no fueron suficientes y continuó en audio: ”Me estoy terminando de preparar para el último día de sky. Me acordé de eso porque dormí re mal”.

“Recibí dos llamadas, en la tercera me desperté y me quedé pensando en que no sé si vale lo mismo”, cerró al respecto junto a su amiga instagramer, Natalia Córdoba, con quien pasa sus días en Bariloche.

Wanda y L-Gante estuvieron juntos varios meses con un número considerable de idas y vueltas. Entre momentos del romance, compartieron imágenes de conversaciones nocturnas, tal como sería en esta oportunidad.

Los famosos que le dijeron que no a MasterChef Celebrity

La nueva edición de MasterChef Celebrity, que tendrá a Wanda Nara otra vez como conductora, todavía no logra consolidar su lista de participantes. Según reveló La Pavada de Diario Crónica, más figuras rechazaron la propuesta que las que la aceptaron. Entre los famosos que dieron un paso al costado están:

Pestañela y La Tora , ex “Gran Hermano”, quienes declinaron participar.

, ex “Gran Hermano”, quienes declinaron participar. Cristina Pérez y Chino Leunis , figuras de la televisión, también dijeron que no.

, figuras de la televisión, también dijeron que no. Cande Molfese , reconocida por su activismo vegano, rechazó la invitación para no tener que cocinar carne.

, reconocida por su activismo vegano, rechazó la invitación para no tener que cocinar carne. Fernando Dente tampoco aceptó formar parte del ciclo.

tampoco aceptó formar parte del ciclo. Victoria Vannucci explicó que no quería involucrarse para evitar conflictos con Wanda Nara.

explicó que no quería involucrarse para evitar conflictos con Wanda Nara. Moria Casán , fiel a su estilo, prefirió mantenerse al margen del formato.

, fiel a su estilo, prefirió mantenerse al margen del formato. Nicolás Vázquez directamente no mostró interés en sumarse.

