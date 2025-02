Wanda Nara y L-Gante ¿otra vez en crisis?: «él siempre vuelve a sus debilidades»

Wanda Nara y L-Gante estarían nuevamente enfrentando una crisis de pareja, aseguró Yanina Latorre. Las sospechas comenzaron cuando el intérprete de RKT no acompañó a su novia a Estambul para recibir el premio a la Mujer del Año. La panelista de LAM aseguró que tuvieron una fuerte pelea porque L-Gante «se fue de gira pero no musical».

El músico L-Gante explicó en un audio enviado a ISPA (NetTv) porque no pudo acompañar a Wanda Nara a Turquía para recibir su premio como «Mujer del Año». “Mi intención era acompañar a mi novia a recibir el premio”, afirmó. Además, aclaró que no pudo asistir por su estado de salud, ya que recientemente sufrió un accidente en cuatriciclo donde terminó con una doble fractura en la clavícula.

Sin embargo, la periodista Yanina Latorre tiene otra versión de los hechos. Anoche, durante la noche de martes en LAM, dijo: “No sé si tan novia todavía. Está todo mal y no por la clavícula”. Luego, detalló: “Él habría desaparecido tres o cuatro días antes de este viaje porque se fue de gira y no musical”.

“El entorno de Wanda está muy preocupado. La primera vez que lo dejó, fue por esto”, dijo Yanina referenciando a la primera separación entre ambos. «El problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir”, aseguró Latorre. Si bien la panelista no explicó a que se refiere con «debilidades» muchos asumieron que se trata del consumo de sustancias.

“Hay momentos en que él no hace esa vida con ella porque de ella podemos decir cualquier cosa, pero es una mujer muy sana”, explicó sobre Wanda. «Ahí vinieron los quilombos entre ellos dos antes del viaje. No es por la clavícula, ni el médico, ni nada”, aseguró. “El entorno de Wanda está un poco ilusionado con que ella entre en razón y no se amigue, pero el tema es que (a ella) le tira mucho L-Gante”, concluyó.