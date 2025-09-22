Maxi López aclaró su situación por MasterChef y contó cómo se arregló con Wanda Nara tras años de peleas 

Maxi López llegó el fin de semana a la Argentina para acompañar a su hijo mayor Valentino quien sufrió una grave lesión y deberá ser operado. En ese contexto, al arribar al país, el ex futbolista habló con el programa intrusos (América Tv) y se refirió a la posibilidad de incorporarse a MasterChef Celebrity (Telefe), programa que conduce Wanda Nara.

Qué dijo Maxi López sobre su participación en MasterChef Celebrity

Consultado sobre si estará o no en MasterChef, Maxi López fue cauteloso: «En cuanto a lo laboral tengo buena con los productores y Wanda está involucrada. Me sentaré a hablar pero no lo puedo confirmar. Algo cocino, puedo aprender».

Y sobre el presente sentimental de su ex pareja y madre de sus tres hijos varones, explicó: «En el cotidiano de Wanda no me meto, ella lo maneja y yo me ocupo de los chicos. Yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa, puede hacer lo que quiera».

Maxi López contó además cómo hicieron para dejar atrás los escándalos con Wanda Nara y recomponer ese vínculo que parecía no tener retorno.

«Somos un equipo para que los chicos estén bien. Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso, fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años pero lo más importante es que los chicos estén bien», indicó el empresario.

«Algunas cosas me ha contado pero no me meto en las cosas de su pareja, si tiene que decir algo que lo diga ella. La veo bien, activa y trabajando de lo que le gusta, tiene que estar bien», finalizó sobre las charlas con Wanda Nara y su actualidad laboral.

Y sobre su regreso a la Argentina, el ex futbolista explicó la razón: «El mayor de mis hijos tuvo una lesión importante así que vengo al país a hablar con el doctor, organizar la cirugía y visitar a los chicos. La última vez que los vi fue en enero, así que ahora quiero dedicar estos días a ellos y después veremos qué pasa».

El reencuentro de Maxi López con sus hijos en la Argentina

Maxi López ya está en la Argentina para acompañar a su hijo mayor Valentino quien sufrió una grave lesión y deberá ser operado en los próximos días.

Además, aprovechó el tiempo para disfrutar de sus otros dos hijos con Wanda Nara, Benedicto y Constantino, antes de comenzar con las grabaciones de MasterChef Celebrity en caso de que se confirme su presencia en el reality gastronómico, algo que todavía está en etapa de conversaciones con la producción.

Su presencia en el certamen culinario es gracias a la gestión de Wanda Nara, quien levantó el teléfono y logró convencerlo de sumarse a la edición 2025.

Sin embargo, dejando de lado por unos momentos el trabajo, el empresario dedicó tiempo a sus hijos y en las imágenes se observa lo feliz del reencuentro. En un clima nublado y tormentos en Buenos Aires, las risas de los adolescentes no faltaron al ver a su padre.

En la segunda foto, algo más casual, se ve a los jóvenes mirándose entre ellos y riéndose, mostrando un momento de complicidad y alegría compartida. Maxi López subió la imagen y agregó: «Sábado», junto a tress corazones celestes.