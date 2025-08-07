Con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp es la plataforma de comunicación más elegida. Su simpleza y practicidad la convierten en la opción preferida no solo por particulares, sino también por empresas, a través de su versión «WhatsApp Business«.

Pero esa masividad también tiene su contracara: la aplicación se ha convertido en terreno fértil para estafas, que se multiplican y se vuelven cada vez más sofisticadas. Frente a este escenario, WhatsApp anunció una nueva herramienta que busca reforzar la seguridad de los usuarios y ayuda a prevenir posibles engaños. Los detalles.

WhatsApp contra las estafas: así funciona su nueva medida de seguridad

Siendo la plataforma más elegida por millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp no solo enfrenta el desafío de ofrecer actualizaciones que mejoren la comunicación, sino también de implementar novedades que refuercen la seguridad.

En este sentido, la aplicación trabaja de forma constante para fortalecer sus barreras contra las ciberestafas. Ahora, WhatsApp lanza una nueva función que busca prevenir engaños, sumando además recomendaciones para evitarlos: los usuarios recibirán una alerta cuando un contacto desconocido los agregue a un nuevo chat grupal.

Esa notificación permitirá acceder a información detallada del grupo: cuántos miembros tiene, cuántos de ellos están agendados en el dispositivo y la fecha en que se creó el grupo en el mensajero. Además, la alerta brindará la opción de salir del grupo directamente desde la notificación, sin necesidad de ingresar a la conversación.

Esta actualización también ofrece orientación sobre cómo gestionar estas interacciones, incluyendo la posibilidad de bloquear o denunciar al contacto que te agregó al grupo, y consejos para verificar la identidad del remitente comprobando su nombre de perfil, foto y código de país.

Al ofrecer estos datos, WhatsApp le da al usuario una herramienta clave para detectar posibles estafas, con una gran ventaja: quienes estén dentro del grupo no podrán ver la actividad del usuario a menos que este decida unirse.