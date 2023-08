Ximena Capristo contó detalles de la delicada salud de Silvina Luna, nuevamente en terapia intensiva

Con seriedad y preocupación, Ximena Capristo habló del estado crítico de salud de Silvina Luna, internada desde principios de junio en el Hospital Italiano.

“La salud de Silvina está ahí, sube y baja todo el tiempo. No se puede decir que está bien, ni que está mal”, dijo la actriz en nota con Intrusos, sobre su amiga rosarina.

“A veces uno escucha que dicen barbaridades. La otra vez dijeron que estaba intubada y no estaba intubada”, señaló Ximena en alusión a la delicada información que dijeron sobre Luna, el viernes pasado, en LAM.

Siendo del círculo íntimo de Silvina Luna y amiga desde hace más de 20 años, Capristo agregó: “Ella está en terapia, como lo dijeron. Tenía programado entrar a quirófano. Le tenían que cambiar la válvula por donde le pasan la medicación”.

“Se la tenían que cambiar de lugar, no sé si se le había infectado, pero estaba programado. No es que entró y estaba muriéndose. No es así”, aseveró la actriz, esposa de Gustavo Conti.

Ximena Capristo dio detalles de la salud de Silvina Luna

“Ella está consciente y ella da las directivas. Ella habla, está débil, pero habla. Está. Es ella”, detalló Ximena en nota con Intrusos.

“Ella es una luchadora y tiene muchas ganas de vivir”, aseguró. Y arremetió contra Aníbal Lotocki: “Siempre fue una mujer sana. Esto le pasó por consecuencia de la operación, de lo que le pusieron, que no sabemos qué es”.

Rezando por la recuperación de Silvina, Ximena concluyó: “Es un proceso largo. Hay que tener paciencia. Ella sabe que de este lado está contenida. Tiene una banda de amigos”.