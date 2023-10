Yanina Latorre anunció que un famoso cantante la contrató para su próximo videoclip

La panelista de LAM, Yanina Latorre, sorprendió al aire al revelar que El Polaco la convocó para ser parte de su próximo videoclip.

“Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar. Esta buenísimo, es muy yo el tema”, contó Yanina Latorre, ante la sorpresa del conductor y sus compañeras.

“Todavía no leí el guión. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”, agregó divertida.

Por último, Yanina dio detalles de cómo reaccionó su familia con esta noticia: “Diego me miró con una cara de despavorido y me dijo ‘¿vas a bailar con EL Polaco?’. Yo le conté cuando ya tenía todo decidió. A Lola le encantó, me dijo ‘sos una genia’, y Dieguito se mató de risa”.