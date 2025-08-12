ESCUCHÁ RN RADIO
Yanina Latorre compartió la teoría más bizarra sobre la China Suárez y Mauro Icardi: «Contratan trolls»

La conductora de SQP analizó los comentarios a favor de la pareja, sosteniendo que parecen falsos.

Yanina Latorre volvió a Buenos Aires cargada de información sobre el Wandagate y descargó todo en Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce en América TV. Mientras pasaban un informe con las novedades sobre la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, la conductora dio a conocer una bizarra teoría sobre el supuesto apoyo que recibe la pareja de Mauro Icardi

Yanina Latorre lanzó una teoría sobre trolls en el Wandagate y apuntó contra Icardi y la China Suárez

«Yo estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen poco seguidores», mencionó la rubia. 

Y lanzó picante: «¿Icardi contrata trolls a la China?«. Mientras que Popgold opinó que «no sería una rareza«.

Latorre respaldó su teoría remarcando los comentarios que recibió Benjamín Vicuña en el video recibiendo a sus hijos, donde recibió una tonelada de “hate” de parte de los fans de la China: «Sabés lo que me hace pensar que son trolls. Nunca vi tanto fanatismo ni, por un lado, ni por el otro. Qué es lo que le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho«.

Ante ello, Popgold sumó: «Estos tuits tienen un sobreanálisis que al menos denota que hay un poco de información extra que no lo tiene una persona que solo consume redes».


