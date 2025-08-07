Eugenia “La China” Suárez oficializó su mudanza a Turquía: “Nuevo hogar”

Mientras Wanda Nara capitaliza con picardía el escándalo del video íntimo de Mauro Icardi y protagoniza una campaña de maní que generó revuelo en redes, Eugenia “La China” Suárez dio un paso más en su historia con el futbolista: confirmó su mudanza a Estambul. Lejos del ruido mediático pero no del radar, la actriz compartió un posteo que oficializa su nueva vida junto a Icardi en Turquía.

La China Suárez se mudó a Estambul y lo anunció con un posteo romántico

El delantero del Galatasaray y la actriz atraviesan un presente de gran exposición mediática y romántica, al menos según lo que muestran en sus publicaciones. Y ahora, su historia suma un nuevo capítulo: el comienzo de una vida juntos en Estambul.

A través de Instagram, Suárez compartió una imagen con dos llaveros con strass rosados que llevan las iniciales “E” y “M”, en referencia a su nombre y al del futbolista. Las piezas estaban junto a las llaves de su nueva casa.

Debajo de un pequeño adorno de león en tonos dorados y cobrizos, la actriz escribió: “Hogar nuevo. Mauro Icardi. Oficialmente mudados”, junto a emoticones de corazones y la ubicación geográfica de Estambul.