Yanina Latorre denunció a Cinthia Fernández por promocionar servicios legales sin ser abogada

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), la conductora Yanina Latorre expuso a Cinthia Fernández tras mostrar las últimas historias que la mediática publicó en su cuenta de Instagram. En ellas, se la ve promocionando servicios legales, pese a que se encuentra cursando la carrera de abogacía. “Consulté con un abogado y me dijo que lo que está haciendo es ejercicio ilegal del derecho”, aseguró la presentadora.

En los videos que se compartieron al aire, Cinthia se presenta como referente legal en casos de accidentes de tránsito, lo que generó una fuerte reacción por parte del panel. La polémica se encendió al ver cómo se promocionaba como si ya ejerciera la profesión.

La denuncia de Yanina Latorre a Cinthia Fernández por promocionar servicios legales

«Habla de ‘mis clientes’, ‘mi equipo de abogados’. No es abogada, claramente, está estudiando», remarcó Yanina al analizar los clips que Fernández subió a sus redes.

Además, la conductora sumó otro dato que llamó la atención: «Cuando entras a ese teléfono, dice: ‘Info de empresa, accidentes de tránsito’. Y la foto es de ella con el novio. El tipo (por su novio Roberto Castillo) la está llevando a lo peor del mundo».

Instantes después, el programa se comunicó con la abogada Valeria Carreras, quien no ocultó su indignación. «Estoy sorprendida, estoy indignada. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Perdiendo la matrícula el novio de Cinthia Fernández. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados te prohíbe taxactivamente, cuando vos tenés matrícula y sos abogado como Castillo, su pareja, promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes», explicó la letrada.

Carreras fue contundente al señalar la gravedad del asunto: «Él está haciendo una publicidad engañosa que la tiene prohibida». Y agregó: «Lo más grave es lo que dijo Yanina, acá hay ejercicio ilegal de la profesión».

Para cerrar, la abogada explicó por qué este tipo de acciones pueden tener consecuencias legales: «El código pena a todo aquel que se hace pasar por una profesión que no tiene, porque en un médico el riesgo es la vida o la muerte. Pero en este caso el riesgo es justamente quedar bien o mal en un juicio cuando no estás bien patrocinado, cuando no es un abogado el que te llevando caso».