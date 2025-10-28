Lino, algodón y transparencias: las telas que marcan tendencia este verano 2026

Para la temporada verano 2025‑2026, los diseñadores de moda internacional y nacional apuestan por telas ligeras, naturales y sustentables, combinando estilo, comodidad y conciencia ambiental.

Cuáles son las telas tendencia para la temporada de verano 2025/2026

Entre las protagonistas, el lino se mantiene como la estrella de la temporada. Su frescura y textura lo hacen ideal para camisas, vestidos y pantalones, y este año se destaca en mezclas con algodón o viscosa, que reducen el arrugado y aportan mayor confort.

El algodón orgánico también gana terreno. Con tejidos más ligeros, como poplines o voiles, y certificaciones de origen responsable, se convierte en la opción preferida para ropa diaria y confortable, sin perder estilo ni compromiso ambiental.

Otro elemento que se impone son los tejidos translúcidos o semi‑transparentes, como la organza, el voile y el mesh, que permiten crear capas etéreas, juegos de transparencias y superposiciones. Estas telas son ideales para vestidos livianos, blusas y piezas que destacan en la moda veraniega.

Finalmente, los acabados especiales y texturas con carácter, como telas con brillo sutil, texturas arrugadas o mezclas funcionales y estéticas, permiten a los diseñadores crear piezas únicas que combinan innovación y sofisticación.

La clave de la temporada está en equilibrar estilo, frescura y sostenibilidad, adaptando estas telas a los cortes y volúmenes que mejor se ajusten a cada tipo de prenda. En Argentina, estas tendencias ofrecen la oportunidad de renovar el guardarropa de verano con tejidos que respetan el medio ambiente y realzan la comodidad, sin sacrificar el estilo.

Recomendaciones para adaptar estas tendencias en Argentina