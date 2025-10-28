Lino, algodón y transparencias: las telas que marcan tendencia este verano 2026
En Argentina, estas tendencias ofrecen la oportunidad de renovar el guardarropa de verano con tejidos que respetan el medio ambiente y realzan la comodidad, sin sacrificar el estilo.
Para la temporada verano 2025‑2026, los diseñadores de moda internacional y nacional apuestan por telas ligeras, naturales y sustentables, combinando estilo, comodidad y conciencia ambiental.
Cuáles son las telas tendencia para la temporada de verano 2025/2026
Entre las protagonistas, el lino se mantiene como la estrella de la temporada. Su frescura y textura lo hacen ideal para camisas, vestidos y pantalones, y este año se destaca en mezclas con algodón o viscosa, que reducen el arrugado y aportan mayor confort.
El algodón orgánico también gana terreno. Con tejidos más ligeros, como poplines o voiles, y certificaciones de origen responsable, se convierte en la opción preferida para ropa diaria y confortable, sin perder estilo ni compromiso ambiental.
Otro elemento que se impone son los tejidos translúcidos o semi‑transparentes, como la organza, el voile y el mesh, que permiten crear capas etéreas, juegos de transparencias y superposiciones. Estas telas son ideales para vestidos livianos, blusas y piezas que destacan en la moda veraniega.
Finalmente, los acabados especiales y texturas con carácter, como telas con brillo sutil, texturas arrugadas o mezclas funcionales y estéticas, permiten a los diseñadores crear piezas únicas que combinan innovación y sofisticación.
Recomendaciones para adaptar estas tendencias en Argentina
- Si estás en una zona cálida (como muchas partes de Argentina en verano), priorizá lino puro o mezclas suaves para confort térmico y estilo relajado‑chic.
- Para piezas más sofisticadas o de salida nocturna, apostá por telas translúcidas o con brillo moderado, que permiten elevar el look sin perder frescura.
- Considerá la sustentabilidad: optar por algodón certificado, lino de buena procedencia o telas locales con menor huella puede darle un valor agregado al diseño.
- A la hora de confeccionar o encargar ropa, mirá no solo la tela sino también el corte, volumen y superposición: la tela es base, pero el diseño lo “traslada”.
