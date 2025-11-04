Yanina Latorre fulminó a Juanita Tinelli: “Ella quería armar quilombo”

Yanina Latorre fulminó a Juanita Tinelli tras su denuncia por amenazas y su posteo en contra de su padre, Marcelo Tinelli, responsabilizándolo por lo sucedido. La conductora puso en tela de juicio la veracidad de los hechos que la joven modelo relató en la Justicia.

En su ciclo radial, Latorre cuestionó a Juanita por el inesperado trato que está teniendo con su padre a raíz de la amenaza: “Tiene algunos problemitas, no me voy a meter, la chica no es pública. Si tiene problemas de salud emocional, la culpa no es del padre. También tiene una madre, tiene una vida».

“¿Qué culpa tiene el padre?”: Yanina Latorre defendió a Marcelo y atacó a Juanita

La rubia, que se calificó como amiga de la familia Tinelli, se posicionó a favor del conductor en la interna familiar y fulminó a la joven: “Marcelo tiene 20 mil defectos, pero como padre, es padrazo. Ella dice ‘Prioricé a mi papá’, esta chica nunca trabajó, se fue un año a probar suerte para desfilar en París y la mantuvo el padre, el departamento, porque nunca pegó un desfile. No es que se mantuvo con el laburo. Estas chicas todas las vidas tuvieron un avión privado, casa en Punta del Este, no entiendo de qué habla. Ponele que la llamaron y que hicieron una amenaza, ¿qué culpa tiene el padre?”.

“Aparte, la amenaza sea por otro motivo, por guita o lo que fuera, ¿qué culpa tiene el padre? De verdad lo digo para ponerse tan así. Aparte, no se lo podía mandar por WhatsApp. Ella quería armar quilombo”, acusó.

Además, puso en tela de juicio la veracidad del contenido de la denuncia de Juanita, cuestionando incluso la existencia de la amenaza: “(La denuncia) Dice que se quedó ahí hablando y que cortó. Cuando le piden el teléfono para ver el llamado de dónde vino, de los nervios borró el número ella. Para mí, perdón, no existió tal llamado, para mí«.

“Si existió, y si existió, era una broma o una pelotudez, de por ahí uno que le debe 500.000 pesos que le habrá dicho ‘Hoy jodo a la hija’, pero no. ¿Vos te pensás que un tipo poderoso te va a llamar y te va a decir ‘Decíle a tu papá que me pague porque te mato’. Hay un montón de formas anteriores”, teorizó.