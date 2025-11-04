ESCUCHÁ RN RADIO
El contundente posteo de Mica Tinelli en medio de la interna familiar por la denuncia de Juanita

La diseñadora tomó relevancia por una curiosa Historia de Instagram y debió aclarar la situación.

Redacción

La denuncia por amenazas de muerte de Juanita Tinelli desencadenó una interna familia entre los hijos de Marcelo Hugo TinelliCandelaria y Micaela. En las últimas horas, una historia de Mica, la hermana mayor de la familia, tomó repercusión al ser interpretada como una supuesta indirecta, o “palito”, para la modelo. 

“Se están comiendo una peli tremenda”: la reacción de Mica Tinelli tras las sospechas de una indirecta a Juanita

A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora de moda posteó una curiosa historia de un dibujo de una mujer recostada en una nube, con un arcoíris de fondo y una frase peculiar: “Estoy muy calmada para ser arrastrada por tu caos”.

Inmediatamente, la frase elegida fue relacionada con el caso que involucra a su media hermana menor. 

Sin embargo, Mica utilizó sus redes para aclarar la situación y desmintió que se trate algo vinculado con Juanita.

Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”, justificó su historia a través del mismo medio. 

Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser”, agregó.

Y cerró de manera contundente: “Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, (y más si ni siquiera me conocen). Gracias”.


