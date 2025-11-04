El contundente posteo de Mica Tinelli en medio de la interna familiar por la denuncia de Juanita

La denuncia por amenazas de muerte de Juanita Tinelli desencadenó una interna familia entre los hijos de Marcelo Hugo Tinelli; Candelaria y Micaela. En las últimas horas, una historia de Mica, la hermana mayor de la familia, tomó repercusión al ser interpretada como una supuesta indirecta, o “palito”, para la modelo.

“Se están comiendo una peli tremenda”: la reacción de Mica Tinelli tras las sospechas de una indirecta a Juanita

A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora de moda posteó una curiosa historia de un dibujo de una mujer recostada en una nube, con un arcoíris de fondo y una frase peculiar: “Estoy muy calmada para ser arrastrada por tu caos”.

Inmediatamente, la frase elegida fue relacionada con el caso que involucra a su media hermana menor.

Sin embargo, Mica utilizó sus redes para aclarar la situación y desmintió que se trate algo vinculado con Juanita.

“Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”, justificó su historia a través del mismo medio.

“Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser”, agregó.

Y cerró de manera contundente: “Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, (y más si ni siquiera me conocen). Gracias”.